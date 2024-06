Un "alumno del Renacimiento" de un instituto público de Alcorcón, mejor nota de la EVAU

Julio Cuenca Verdú, un alumno del Instituto Público Los Castillos, de Alcorcón, se ha convertido en la mejor nota de la EVAU en la Comunidad de Madrid. El joven, que ha cursado la modalidad de Ciencias en el centro, había acabado 2º de Bachillerato con matrícula de honor y había concluido el grado profesional de violín en el Escuela de Música de la localidad del sur. Además, formaba parte del programa de enriquecimiento educativo para alumnos con altas capacidades del centro.

"No me lo esperaba, ha sido una sorpresa, estoy súper orgulloso y emocionado, aunque sabía que me había salido bastante bien la Evau", ha comentado desde Canarias, donde se encuentra estos días de vacaciones con unos amigos. El objetivo de Julio Cuenca ahora es estudiar Matemáticas en la Universidad Complutense.

"Después de todo el trabajo del año y sacándolo todo bastante bien, la Evau era recordar lo que ya había hecho durante todo el año, pero sí que he tenido que estudiar bastante. Aunque las primeras semanas me las tomé de relax, las últimas ya me puse bastante más en serio. Por las mañanas estudiaba tres o cuatro horas y por la tarde otras dos más".

"Para mí es un alumno que tiene un perfil de hombre del Renacimiento: toca el violín y lo hace bien; tiene un nivel de lectura altísimo porque lo mismo le ves leyendo Los Miserables que a Kafka cuando estudia ciencias; tiene una capacidad espacial superlativa, además de ser rápido. Siempre se exige más y, además de todo eso, es una buena persona y sus compañeros le quieren un montón, cosa que no ocurre a todos los cerebritos", contaba a LA RAZÓN una de sus profesoras.