Argensola 15, la nueva joya Japo-Fusión

La cocina asiática, y en particular la japonesa, ha conseguido en los últimos años integrarse profundamente en la gastronomía mundial, y por supuesto, Madrid no iba a ser la excepción. Desde su apertura en febrero del 2020, año que nunca olvidaremos, La Monarracha se ha convertido en uno de los restaurantes más sonados en las escenas culinarias de enfoque fusión japo-mediterránea. Este concepto fresco y atrevido, formado por un matrimonio joven compuesto por Carlos Rojo y Alejandra Santos, ha ganado corazones por su original propuesta.

Lamonarracha abrió sus puertas el 14 de febrero del 2020, días antes del inicio de la pandemia del COVID-19. A pesar de que se venían momentos duros para la hostelería, Carlos y Alejandra supieron rápidamente adaptarse, convirtiéndose en el único restaurante japonés en Madrid que mantenía el servicio de delivery durante el confinamiento. Este ingenioso movimiento les permitió darse a conocer y ganarse a clientela fiel. Lo que comenzó como un improvisado proyecto comida japo-fusión delivery, luego se convirtió en un restaurante de moda, con locales en zonas claves de Madrid como Príncipe Vergara, Alonso Cano, Pozuelo de Alarcón, Ponzano y su recién estrenado local en la calle Argensola 15. Este es la muestra más reciente de que aunque el grupo crezca, la calidad, y la personalidad de sus restaurantes, sigan siendo una gran prioridad. Con su enfoque japo-fusión, que ha enamorado a locales y visitantes por igual, Lamonarracha sigue desplegando sus alas, manteniendo su esencia en cada nuevo rincón de Madrid. Y es de verdad.

Lo que hace especial a Lamonarracha no es solo su comida, sino la dedicación y cuidados con el que seleccionan su materia prima. para que esté todo redondo y un precio imbatible. Sus pescados frescos, el atún salvaje y el salmón atlántico provienen de pesca sostenible, mientras que las verduras nacen directamente de productores pequeños de navarra. En Lamonarracha la salsa de soja se elabora diariamente en sus cocinas, reflejo de su compromiso para ofrecer a sus parroquianos productos de primera calidad, frescos, y todo muy artesanal. Desde su primer local, han demostrado que su idea de delicatessen cercana se combina con su ambiente para ser divertidos, elegantes y profundamente creativos. Este espíritu atrevido y relajado es que ha consolidado al restaurante como uno de los favoritos de la ciudad, tanto para quienes buscan una experiencia culinaria diferente, periódico como para los amantes de la buena comida que no se toman la vida demasiado en serio.

Ahora, con la reciente inauguración en Argensola, Lamonarracha sigue su ambicioso camino, conquistando nuevos paladares con la misma fórmula que ya ha demostrado ser infalible: una carta exquisita, un servicio impecable y buen rollo que nos invita a quedarnos un ratito más disfrutando ya sea por un cóctel, un combinado o una botella de su buen vino.

Alejandra Santos, cofundadora y encargada del diseño de interiores, ha vuelto ha hacer de las suyas. Ha puesto su sello personal en la decoración en esta nueva joya de la calle Argensola 15, mezclando materiales como la madera y la iluminación tenue que crea ese ambiente tan propio de Lamonarracha. Esto sumado con la música, que dan un toque nostálgico y divertido al ambiente, hace que la velada se convierta en una ocasión muy especial.

La magia de Lamonnarracha no solo reside en el ambiente, sino también en su carta, desde el tataki de salmón ahumado con virutas de whisky, pasando por las gyozas, el roll tempurizado de anguilas, el crujiente pan bao de atún rojo o los irresistibles niguiris con sorprendes combinaciones de sabores. No se puede dejar de mencionar su variada oferta de sushi, donde cada pieza es una pieza de obra de arte en miniatura con ingredientes seleccionado con mucho mimo. Horario amplio que cubren desde las comidas hasta las cenas y copeo. Lamonarracha es lugar perfecto para casa ocasión. Con esta apertura, Lamonarracha no solo refuerza su presencia, sino que también confirma que su propuesta sigue siendo tan fresca como aquel febrero.