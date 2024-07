Así lucen los colores de España las Torres de Colón: ¡Todos con la Selección!

Madrid se ilumina para apoyar a la Selección. De la Puerta de Alcalá a las fuentes de Cibeles o Neptuno. Pero hay muchos más emblemáticos lugares, como la fuente de la glorieta de Bilbao o las Torres Colón, el edificio propiedad de Mutua Madrileña. Este se ha iluminado con los colores de la bandera de España durante todo el fin de semana como muestra de apoyo a la Selección española de fútbol. Así, la aseguradora se suma al ánimo general a La Roja que se enfrentará a la selección de Inglaterra en la final de la Eurocopa este domingo 14 de julio a las 21:00 horas.

Mutua Inmobiliaria, el área del Grupo Mutua encargada de la gestión de su patrimonio inmobiliario, puso en marcha un nuevo proyecto de remodelación de las Torres Colón en 2020 de la mano del estudio de arquitectura Luis Vidal.

Las Torres Colón se han convertido así en uno de los edificios más punteros en materia de sostenibilidad y eficiencia energética. La reforma ha transformado las torres en un edificio de consumo casi nulo, concretamente, con un consumo de energía un 60% inferior al de un inmueble de características similares. Asimismo, la totalidad del consumo eléctrico es de origen renovable y casi un 10% de la energía se autogenera en el edificio.

Torres Colón contarán con las certificaciones internacionales más exigentes, como los sellos Well Platino y Leed Oro. Además, en línea con el compromiso con la sostenibilidad de la aseguradora, se acreditará con la certificación ZWTL (Zero Waste to Landfill), sistema de gestión de residuos que garantiza el control, seguimiento del proceso, y valorización de los mismos. Toda la cartera de edificios de Mutua Madrileña también cuenta con esta certificación.

Tras su remodelación, Torres Colón ha sido alquilado por 12 años por el despacho Garrigues. El inmueble cuenta con una superficie de 20.298 metros cuadrados distribuidos en 30 plantas, así como con un parking con 123 plazas.