Ayuso alerta de la “secesión fiscal” de Cataluña y anuncia que acudirá “a todos los organismos posibles”

Madrid dará la batalla y no se quedará de brazos cruzados después de que se haya conocido el pacto con ERC para dar a Cataluña un cupo fiscal que le permita recaudar y gestionar la totalidad de los impuestos que se pagan en la región o una nueva financiación que impida bajar los impuestos a Madrid o Andalucía. Es por esto por lo que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que “Madrid acudirá a todos los organismos que sean posibles” ante lo que considera una “secesión fiscal”. Y lo hará “no por una cuestión de dinero, sino porque se va España entera por el sumidero, se va la España que conocemos a un proyecto desconocido que no estaba en ningún programa electoral, un programa oculto. No buscan lo mejor para Cataluña, sino lo peor para Madrid”, ha lamentado en una entrevista en Cope, después de advertir de que, tras a “secesión fiscal”, vendrá el referéndum por la independencia.

A la vista de esta situación, la presidenta madrileña cree que “Madrid lo va a pasar mal, pero el resto de España ni te cuento cuando haya verdaderos problemas para poder financiar los servicios públicos o la sanidad del resto del país”.

Ayuso asegura que estamos en un momento de “inversión de la verdad” con un “gobierno sin límites “ que tiene una hoja de ruta en dos sentidos: “Primero para mantener a Sánchez en la Moncloa y después para llevarnos a una república federal plurinacional”. Es más, ha comparado la situación de España con la de las víctimas de la okupación: "Illa ha sido incapaz de hacer nada por su cuenta ni como ministro ni ahora. Se han colado en Cataluña, la han okupado, han expulsado todo lo español y nosotros, como las víctimas de la okupación, seguimos pagando las facturas".

También cree que se acabarán las voces discrepantes entre los barones socialistas que en los últimos días han expresado su rechazo al concierto económico y alertado de la quiebra de igualdad entre los españoles porque “el sanchismo es comprar votos, es corrupción política a todos los efectos y van a comprar los votos y la voluntad de los presidentes, o lo van a intentar, de los barones socialistas”, ha sentenciado. Pero también ha instado a los barones socialistas a que reconsideren la situación y piensen que "nos debemos a los ciudadanos por encima de todos" porque a la vista de la situación, no solo los barones, sino los propios votantes del PSOE "van a tener que dar explicaciones".

Según la la presidenta madrileña, España estaría ahora en una situación similar a la que vivió Venezuela a finales del siglo pasado en que "se decidió poner la democracia por encima de la ley. Nos encontramos en un momento en el que mientras salgan los votos, supuestamente todo vale". Es por esto por lo que desde el Gobierno madrileño y desde las autonomías del PP se está pidiendo que se convoque una Conferencia de Presidentes. De hecho, Madrid ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no convocar la Conferencia de Presidentes, al considerar que el presidente del Gobierno está incumpliendo sus obligaciones legales y desatendiendo los requerimientos de las autonomías”.

¿Adelanto electoral?

La presidenta madrileña ha descartado que pueda haber un adelanto electoral, pese a la dependencia de Puigdemont porque "no se han visto en otra igual, se necesitan entre ellos". "Es imposible que, por decencia, vayamos a unas elecciones y, en el caso de hacerlo, evidentemente se está intentando comprar la voluntad del pueblo catalán", ha sentenciado.

De haber elecciones Ayuso no ha entrado a valorar si formaría ticket electoral con el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo. "Voy a estar en el lugar que me pida el partido y, evidentemente, voy a acompañar al presidente donde haga falta, pero no estoy para despistarme con lo que va a ser de mí. Me da igual lo que sea de mí. Lo que no puedo aguantar es tanta mentira, tanta impunidad, inversión de la verdad y tanto daño".