Ayuso critica el "pornofeminismo" de la izquierda: "¿Ahí acaba el dinero público?"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este jueves la "defensa del pornofeminismo" que cree que hacen los "señores de la izquierda feminista" y ha cuestionado si esta pedirá el voto al exministro José Luis Ábalos para la ley que ha anunciado el Ministerio de Igualdad para abolir la prostitución.

"Ya están con las vendetas, ya están entre ellos, qué cainitas. ¿Van a pedirle a Ábalos votar con esa ley contra la prostitución? ¿Contarán con su voto? ¿Contarán con la información que una actriz porno llevaba en los bajos en un USB, en un 'pendrive' introducido para saber un poquillo cómo se urdían las tramas de las cloacas de la Moncloa?", ha lanzado en la sesión de control en la Asamblea de Madrid a una pregunta formulada por la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

Ha proseguido cuestionando si el "hermana, yo sí te quiero" es la ley del 'sí es sí', el caso del 'Tito Berni', las "saunas del suegro de Sánchez" y el uso de dinero público para "hacer negocios y para meter a esos negocios de la prostitución y comprar a sobrinas".

A renglón seguido ha proseguido cargando contra Más Madrid y su líder, la ministra de Sanidad, Mónica García. Ha acusado a la formación de estar "amparando corrupción de Estado" y ha ironizado con el plante de ministros de Sumar en el Pleno del Congreso tras el estallido del 'caso Cerdán".

"'Jo, venga, chicos. No, no delincáis más. Me enfado y hoy no voy al Congreso de los Diputados, pero que sea la última vez'. Y es así como ustedes combaten la corrupción de Estado que se está comiendo las instituciones", ha criticado.

Asimismo, ha afirmado que Más Madrid tiene que "difamar" porque tiene que "tapar la gran montaña de corrupción" y la huelga de médicos, que es "la primera en décadas que ha tenido el sistema nacional", porque es "nefasta" la "gestión de la señora que va inaugurando hospitales en Melilla que en realidad son centros de salud", en referencia a García.

"Se ponen muy bravos porque bajo la inmunidad parlamentaria pueden difamar a ciudadanos particulares que nada tienen que ver con la política, lo pueden hacer con empresas que son de las más valoradas por todos los ciudadanos y que llevan décadas como Quirón, trabajando en los hospitales de la Comunidad de Madrid", ha remarcado Isabel Díaz Ayuso.

Iberia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este jueves la inversión de Iberia en el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas que no se hace "con dinero de todos los españoles", como asegura que sí hacen los nacionalistas en Cataluña.

Así lo ha expresado en la sesión de control al Gobierno en el último pleno del periodo de sesiones, después de que Iberia prevé una inversión de 6.000 millones de euros en su Plan de Vuelo 2030, su plan estratégico para la próxima década. La compañía quiere reforzar el aeropuerto madrileño como un gran 'hub' a la altura de los grandes europeos, incorporando también nuevas rutas internacionales --Toronto, Filadelfia y Monterrey-- y reforzando algunos de los que ya vuela.

Ayuso ha asegurado que se trata de una "gran noticia para Madrid" aunque asegura que no lo es para izquierda. "Y no con dinero de todos los españoles, como intentan hacer comprando a los nacionalistas. Con dinero privado, para que no recaigan las arcas públicas y en el contribuyente. Y todo eso lo vamos a hacer nosotros. ¿A que les parece fatal?, qué mal, ¿eh?", le ha trasladado a la bancada de la izquierda en la Asamblea.

Otro de los puntos del plan es la renovación del 100% de las cabinas de largo radio para hacerlas "más confortables, atractivas y con mejor conectividad" y la inauguración de una nueva sala VIP en la T4 de Barajas.