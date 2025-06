La Justicia respalda la orden de Consumo para que Airbnb retire 5.800 anuncios ilegales

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha emitido un nuevo auto en el que vuelve a rechazar las medidas cautelares que Airbnb solicitó para no acatar la orden del Ministerio de Consumo, avalada por este mismo tribunal en un auto anterior, para bloquear en su plataforma los anuncios de alojamientos turísticos que no cumplen la ley.

Desde Consumo se detectaron 65.935 anuncios ilegales en la plataforma de Airbnb, y se solicitó su retirada a esta empresa multinacional en tres comunicaciones diferentes. El auto del TSJ de Madrid se ha pronunciado sobre esta primera comunicación, que incluye 5.800 anuncios ilegales. Tras este segundo auto, todos estos anuncios deben ser retirados tal y como requirió la Dirección General de Consumo.

Los anuncios detectados como ilegales por Consumo en la plataforma de Airbnb estarían incumpliendo tres supuestos en base a la normativa vigente: no incluyen el número de licencia o registro para operar como alojamiento turísticos, incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, siendo esta una práctica que puede inducir a error o a engaño a las personas consumidoras y no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores. Es decir, no indican si los arrendadores son profesionales o particulares, una cuestión que resulta fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no.

Los anuncios sobre los que se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en este segundo auto afectan a la publicidad de viviendas turísticas que se encuentran en Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y País Vasco.