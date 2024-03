Ayuso: "Mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje, Hacienda le debe casi 600.000 euros"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aclarado que Alberto González, su pareja, pagó a Hacienda más de 300.000 euros en 2022. No es que deba a Hacienda nada, sino que "es Hacienda la que le debe 600.000 euros por intereses. No hay trama de facturas, no hay empresas fantasma, todo es un invento de la verdadera trama antidemocrática que gobierna España: la trama de Pedro Sánchez que usa a la Fiscalía para atacar, no solo políticamente, sino personalmente a Isabel Díaz Ayuso", ha dicho tajante la presidenta madrileña en Leganés, donde ha celebrado un Consejo de Gobierno tras las acusaciones de presunto fraude de 350.951 euros de su pareja valiéndose de una supuesta trama de facturas falsas y sociedades pantalla entre los años 2020 y 2021.

Ayuso ha salido en defensa de su pareja dando abundantes explicaciones a la par que lamentaba que "está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2021 y ahora pretenden que sea 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe" y está siendo víctima de la "utilización de los poderes del Estado contra un particular", ha dicho visiblemente afectada. Más aún, ha referido que la ministra de Hacienda "soltaba por los pasillos y allá donde tenía ocasión los datos personales de ese particular sin que él mismo los supiera", ha dicho refiriéndose a su pareja sentimental.

"Algo le sucede a Sánchez para estar así de nervioso", ha dicho la presidenta madrileña del presidente del Gobierno que considera que "está sentado en la corrupción política y busca desestabilizarme a través de mi destrucción personal, pero esto no lo va a tapar aunque pida mi dimisión".

Ayuso también ha aclarado que no hay un solo contrato de su pareja con la Comunidad de Madrid. "Se está mezclando todo esto en una persecución política escandalosa donde todo huele a turbio y turbio por cómo se inició la inspección, y turbio por cómo se ha desarrollado por las filtraciones por el hecho de que todos salieran en tromba los medios cercanos al Gobierno a la misma hora con los mismos argumentos de manera orquestada".

De paso ha pedido respeto a la privacidad de Alberto González porque "Un ciudadano tiene derecho a llevar su vida particular, no es un cargo público y no ha vivido de serlo", ha sentenciado.

¿Qué hay detrás de estas acusaciones sobre su pareja sentimental? Ayuso cree que el objetivo de Sánchez es "desestabilizarme a través de mi destrucción personal, cuando el único destruido aquí es él. "Por último ha hecho una recomendación al presidente del Gobierno: "Relájese, porque no sabemos qué le está pasando, lo que a lo mejor le recomiendo son unas vacaciones en República Dominicana y usted lo sabe muy bien, hay vuelo directo".

...Ahora toca el novio

La presidenta madrileña daba las primeras explicaciones sobre las acusaciones vertidas su pareja ayer. «...Ahora tocaba el novio», decía con resignación desde Castelldefels. Había acudido a la localidad catalana para mantener un encuentro con los hosteleros de la zona, antes de participar en Barcelona en los Premios Héroes de Tabarnia y se vio obligada a defenderse de las acusaciones de presunto fraude de 350.951 euros de su pareja valiéndose de una supuesta trama de facturas falsas y sociedades pantalla entre los años 2020 y 2021.

Las acusaciones y sospechas que los partidos de la izquierda han vertido sobre la baronesa madrileña para desestabilizarla políticamente siempre han orbitado en torno a su familia y allegados. Ella misma se quejaba de esta circunstancia y hacía una relación de todos los agravios que había ido acumulando. El conocido ayer «es parte de los que llevo sufriendo desde hace cinco años», sentenció. Pero en los ataques que ha ido recibiendo hay que remontarse a los primeros años de gobierno de Isabel Díaz Ayuso. «Primero fue mi difunto padre que no pudo defenderse de unas acusaciones sobre una empresa que, además, quebró por otras cuestiones y que él sin deber nada a nadie. Después fue mi hermano, después fue mi madre, que también salió en muchas noticias, primos… Después fue mi pueblo. No dejaron de insultar a mi pueblo, a mi barrio, a mi colegio, si era de mejor o de peor calidad, a los profesores que había tenido después, a mi expediente académico, que si pasé por mi colegio sin pena ni gloria, cuando yo me fui de mi colegio con 13 años… después fue mi etapa universitaria… ha sido mi trabajo, mi vida laboral, siempre ha sido buscar algo en el entorno, es hacerme trajes constantemente», lamentaba.

Ayuso quiso desvincular la actividad de Alberto González Amador, su pareja, con un presunto fraude cometido antes de que fuera su pareja sentimental, un dinero con el que la izquierda quiso sembrar la duda de si se podría haber empleado en la compra de un piso por parte de la presidenta en el madrileño barrio de Chamberí. De hecho, le pidió explicaciones. «Lo que él está ahora mismo haciendo es afrontar una inspección de Hacienda, que a lo mejor a los ciudadanos que no las han tenido no saben de qué va, pero cualquiera que ha sido así, empresa, autónomo, cualquiera sabe que primero Hacienda hace una acusación, luego él tiene que defenderlo y, en todo caso, esto nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid (...) Yo tengo que responder por la gestión que realiza mi gobierno», aclaró. Más bien se sintió víctima de una cacería política orquestada desde Moncloa. «Aquí no ha habido ni tramas ni redes paralelas, ni nada de lo que se está intentando hacer desde La Moncloa, que me consta que desde primera hora está llamando también a las televisiones, pidiendo más madera y pidiendo generar o crear una trama donde hay una inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid». El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo fue el primero en salir en defensa de la presidenta madrileña. «Si hay una inspección de la Agencia Tributaria que afecta a la pareja de la señora Díaz Ayuso, la pareja tendrá que responder ante la Agencia Tributaria. Que yo sepa, Isabel Díaz Ayuso no tiene ninguna inspección de la Agencia Tributaria».

En la misma línea, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, hizo hincapié en que la pareja de Ayuso «no tiene ninguna relación con la actividad institucional» y que más bien se trata de «un intento de desviar la atención» por parte del Gobierno en un día en el que se votaba en el Senado la creación de una comisión de investigación sobre el «caso Koldo». Por que si de lo que se trata es de pedir cuentas, como exige la izquierda, «tendrán que exigir que Begoña Gómez dé explicaciones inmediatas de qué relación tenía, contractual, no contractual, de cercanía con Globalia y con una filial de Globalia, en plena negociación en el rescate. Y también tendrá que decir Pedro Sánchez por qué no se inhibió en el Consejo de Ministros que tomó la decisión del rescate de Air Europa».

El secretario general del PP de Madrid y senador, Alfonso Serrano, advirtió que «ni con todo el aparato del Estado político y mediático nos van a callar».