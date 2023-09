Hasta la bandera no es suficiente

Objetivamente, es decir, si ocurriese algo como que un extraterrestre recién llegado a la tierra se asomase por la ventanilla de su nave espacial mientras sobrevuela Madrid, sin tener ni idea de nada, y tuviese que contar lo que ve a su interlocutor en, no sé, Ganímedes es un poner, no dudaría en afirmar que la plaza Felipe II y aledaños se encontraban esta mañana llenitos hasta la bandera. Pues aquí, los terrícolas made in Spain, ni en eso nos ponemos de acuerdo.

Donde unos vemos una cantidad considerable de ciudadanos manifestando su disconformidad con una amnistía inconstitucional como peaje irresponsable de un presidente en funciones para permanecer en el poder, otros ven poco fachas. Que exageran, dicen. Que se manifiestan contra el progreso cuatro taraditos nostálgicos de otros tiempos y que suerte tendremos si lo hacen pacíficamente. Pero, aunque la realidad hoy es líquida y la verdad una sugerencia, ni Echenique puede negar que decenas de miles de personas son un buen puñado de voces pidiendo ser escuchadas.

La mala noticia es que se lo están pidiendo a alguien que no respeta ni la Constitución, aún habiendo prometido, por su conciencia y honor (perdón por la risa), con la mano derecha sobre ella, guardarla y hacerla guardar. ¿Por qué razón iba a atender ahora a unos cuantos ciudadanos si, mirando hacia otro lado, eso no ha ocurrido porque él no lo ha visto? Que tiene a Tezanos para decirle que esos son todos los que no están de acuerdo y que no suponen nada al lado de todos los españoles que no estuvieron allí, que no fueron porque le apoyan. El acto de hoy es útil para evidenciar un descontento, uno notable. Pero es un gesto inane ante un tipo sin escrúpulos que solo se escucha a él mismo. Ya lo siento.