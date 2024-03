La cabeza con ojos que mira Madrid desde Matadero

Matadero Madrid, centro de creación contemporánea del Área de Cultura, Turismo y Deporte, acogerá entre el 7 y el 10 de marzo la octava edición de la feria UVNT Art (Urvanity), dedicada íntegramente al Nuevo Arte Contemporáneo. Como antesala a esta cita, las personas que visiten Matadero Madrid pueden contemplar ya la obra de Coll Shit Collective denominada 'The Eyes' que, con una superficie de más de 45 metros cuadrados y forma de cabeza con ojos, está instalada en Plaza Matadero. 'The Eyes' señala cómo la capacidad de concentración de las personas ha disminuido gradualmente frente a la constante demanda de atención por parte de los medios de información y de las tecnologías de la comunicación. En una instalación "desenfadada, colorida y lúdica", Cool Shit Collective crea esta pieza que cuenta con dos filtros de realidad aumentada personalizados para Instagram y proyecciones de vídeo animadas, accesibles desde un código QR situado en un tótem anexo, han destacado desde el Consistorio en un comunicado. Además, otras dos instalaciones artísticas podrán verse durante la feria. En el exterior de la carpa de la feria, una gran pantalla acogerá la proyección del artista chino-malayo Chong Yan Chuah, 'There will be Dr@g0ns in my Future Dreams', que invita a surcar el cosmos virtual en las alas de un ciber dragón. Y dentro de la carpa habrá otra gran escultura con forma de silla, obra de Kuril Chto. Estas instalaciones se suman al programa de actividades que ha preparado Matadero Madrid con motivo de la Semana del Arte, del 5 al 10 de marzo, que incluye jornadas de puertas abiertas, encuentros, visitas guiadas especiales a sus exposiciones, proyecciones y performances.