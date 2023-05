Carlos Blázquez, candidato del PP al Ayuntamiento: «Colmenar Viejo tiene un gran presente, pero tiene un futuro mejor»

Son los últimos días de una frenética campaña y Carlos Blázquez, «Charlie» para su equipo, compara la recta final en Colmenar Viejo con un complicado y muy bien preparado partido de golf. Este vecino de toda la vida -y actual primer teniente de alcalde- es la gran apuesta de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la boyante localidad de más de 53.000 habitantes. «Creo que ha visto en mí una persona dialogante, cercana, formada y con experiencia. El gran reto es no fallarle a ella y, sobre todo, a mis vecinos», confiesa.

Colmenar Viejo es uno de los municipios que más crece de Madrid. La localidad ha aumentado en población y en escaños (cuatro desde las últimas elecciones). ¿Hay diferencias entre las demandas de los colmenareños de toda la vida y las de los nuevos vecinos?

Fundamentalmente los colmenareños de toda la vida, están en el entorno del casco histórico y al final, los que hemos conocido Colmenar queremos que vuelva esa vida al centro que tenía hace muchos años. El paradigma ha cambiado y muchos vecinos salen al exterior del municipio. La gente de los nuevos desarrollos quieren tener más servicios: instalaciones deportivas, zonas de estudio para sus hijos... Sin embargo, al final todos buscan que Colmenar sea un Colmenar mejor.

En cuanto a los escaños, ¿tendrá que buscar socios para legislar? ¿Es momento de pactos o eso se deja para después del 28-M?

Lo primero, nosotros aspiramos a la mayoría absoluta. Tenemos prospecciones en las que nos dan una mayoría suficiente para gobernar sin necesidad de pactos. Y esto es importante porque para poder gobernar -y en estos años hemos visto cómo los pactos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Bildu y con otros partidos políticos- pasan por una serie de acuerdos que no pasan por una imagen idealista de negociar para desarrollar algo mejor. Al contrario, muchas veces lo que aflora son egoísmos de ciertos partidos y de ciertos territorios. Nosotros tampoco sabemos muy bien qué intenciones traen -sobre todos los partidos independientes o los nuevos partidos o los nuevos candidatos que se presentan-. A día de hoy, preparar un pacto o estar pensando en un pacto... no. Nosotros tenemos que luchar por la mayoría suficiente para sacar adelante el programa del Partido Popular. Estamos convencidos de que somos el mejor equipo de todos los que están concurriendo y el programa más estudiado, completo y el que necesita Colmenar Viejo.

Hablando de programa, ¿dónde le gustaría posicionar al municipio?

Siempre digo que Colmenar Viejo tiene un gran presente, pero tiene un futuro mejor. Es un destino «pre-sierra» que se está utilizando mucho para vivir, una ubicación familiar, con muchos servicios, que al final está a 28 minutos en Cercanías de la Puerta del Sol. Tiene muchas singularidades que le hacen ser un lugar muy virtuoso para vivir. Pero nosotros queremos situarlo, además, como una zona también para trabajar, que se sitúe como la cabecera de la comarca. Un sitio con todos los servicios donde se pueda trabajar y desarrollar una familia. El futuro de Colmenar Viejo pasa por algo completo, por una visión transversal en la que todos tengamos nuestras necesidades cubiertas.

¿Y qué es lo primero que hará el 17 de junio si logra el bastón de mando?

Ponerme a trabajar rápido, porque hay cosas que que hay que solucionar, como por ejemplo el Plan General, que es lo necesario para desarrollar ese gran polígono que queremos hacer, un polígono verde, tecnológico, accesible. Y algunas otras demandas como, por ejemplo, la de los mayores que llevan reclamando tiempo que haya un gran centro de mayores. Que por cierto lo vamos a hacer en la zona del casco histórico para dotar o dar más vida a la zona centro, como nos vienen demandando. Entonces, desde el día siguiente es trabajar, trabajar y trabajar. Preparar el equipo, enseñarle, formarle y que en septiembre estemos todos ya, dando la batalla para hacer un Colmenar Viejo mejor en los siguientes cuatro años.

¿Por qué cree que Isabel Díaz Ayuso, que también es la presidenta del PP de Madrid, ha apostado por usted como candidato a la alcaldía de Colmenar Viejo?

Llevo trabajando en el equipo de Isabel Díaz Ayuso más de un año y hemos estado, mano a mano, preparando muchos municipios. Creo que en mí ha visto una persona dialogante, cercana, formada y con experiencia. Agradezco mucho esa confianza que Isabel Díaz Ayuso y el PP han depositado en mí. El gran reto es no fallarle a ella y sobre todo, a mis vecinos.

Escribió Ernest Hemingway en «Muerte en la tarde» que «los mejores toros de lidia provienen de Andalucía, Salamanca y Colmenar». ¿Hará algo para continuar con este legado tan importante?

La tradición ganadera y de toro bravo en Colmenar es evidente. Queremos potenciar esa vis taurina, cultural, arraigada en Colmenar y en España. Así, queremos dotar y preparar la plaza de toros que sea para los siguientes 100 años. Que se puedan celebrar eventos no sólo en las fiestas de Colmenar sino durante todo el año.

Estaba previsto que el candidato socialista a la presidencia, Juan Lobato, se desplazara el domingo a la manifestación por la Salud en Colmenar Viejo. ¿Tiene el PSOE alguna posibilidad aquí?

La izquierda está usando la sanidad (y cuando no es la sanidad es la cultura o la educación) para hacer una demagogia de tamaño inenarrable. Son conscientes de que las Urgencias en Colmenar Viejo es un problema de falta de facultativos. Es un problema que traspasa lo regional y afecta a todas las comunidades. La presidenta ha puesto encima de la mesa todo el dinero que sea necesario para contratar a los facultativos para completar todas las urgencias y diferentes puestos: lo que faltan son los profesionales. El PSOE no tiene otra forma de llegar a la gente si no es a través de la guerra, de las manifestaciones, de las «revoluciones» que ellos llaman. No saben hacer política ni ilusionar a los votantes con su proyecto y sus candidatos.

En su programa se expone que pedirá la presencia de un médico de urgencias en el centro de Salud Sur. ¿Lo logrará?

Vamos a pelear permanentemente para que el punto de atención continuada, mal llamado urgencias, estén abiertas con un médico y luchar para que la medicina de Colmenar sea mejor. Pero tenemos que ser conscientes de que hay un problema sistémico y no pertenece a la competencia a nivel regional.

¿Qué le diría a los votantes indecisos?

Que analicen el equipo de todos los partidos, con detalle, cada una de las personas que concurren: cuál es su formación, su preparación y experiencia. Y que analicen los programas, los realistas, que pueden ser conseguidos en cuatro años y los que no. Que no se crean el cuento del «Flautista de Hamelín». Somos el mejor equipo: con mejor programa y más experiencia. Sabemos lo que necesita Colmenar y desde luego, lo vamos a conseguir.