Carlos Peris: «He tenido más repercusión dirigiendo que intentando conseguir un papel»

¿Les ha pasado alguna vez, que en una situación decisiva, de tensión o de importante carga emocional no han encontrado la respuesta idónea? Y que cuando ya era tarde, ¿han dado con las palabras correctas? Esto es lo que le ocurre al protagonista de «After» el último cortometraje de Carlos Peris (Sagunto,1988) ganador del premio Madrid 21 distritos en la vigésima edición de Notodofilmfest. Una historia que su madre siempre le contaba y que en Andalucía también se conoce como «coleta retrasada», es decir, cuando un proyectil tiene retardo en salir.

En tono de humor, el director cuenta en esta cinta la historia de Carlos. Un hombre que con una gran imaginación, es capaz de dar con la respuesta a cualquier situación, pero con el inconveniente de que es incapaz de reaccionar a tiempo. «Creo que ha gustado mucho porque precisamente es algo con lo que muchos nos podemos sentir identificados. Todos hemos pensado alguna vez: “¿cómo no se me ocurrió esta respuesta antes?”», reflexiona Peris. Además del mensaje, la belleza visual era otra de las cosas más importantes y que más le preocupaba a la hora de grabar. «Fue muy intenso, grabamos todos en solo dos días y en muchas de las escenas, dependíamos de la luz de sol y de pocos minutos para rodar». Detalles que marcan una gran diferencia entre las grandes y pequeñas producciones y también de presupuestos. «Stanley Kubrick u otros grandes directores pueden permitirse repetir una escena trescientas veces, los cortometrajistas tenemos una única oportunidad para aprovechar el bar que nos han dejado, la luz o porque no podemos permitirnos alquilar el equipo de rodaje más días», apunta. Sin embargo, la mayor «odisea» a la que tuvo que hacer frente fue la de encontrar niños actores.

Todo esto ha sido valorado por Madrid Film Office otorgándole el galardón Madrid 21 distritos que incentiva los rodajes en la capital. «Era la única categoría a la que nos presentábamos y lo veíamos muy difícil, porque es aquí donde más personas van a rodar sus cortometrajes», y señala, «estamos muy contentos, había mucho nivel esta edición y además ha sido el año que más participación ha habido, así que es todo un orgullo». Además de a este galardón, «After» ha sido nominado en cuatro categorías más, entre las que se encuentra el premio a mejor película y premio distribución, que otorgan al corto que consideran que tendrá más recorrido en el resto de festivales del panorama nacional. «No podemos pedir más, estamos muy satisfechos con el trabajo hecho».

Algo que jamás hubiese imaginado el Carlos Peris que dejó una ingeniería hace ocho años para estudiar artes escénicas y dramaturgia. Pero su relación con el cine empezó mucho antes, algo de lo que siempre se ha nutrido y a lo que dice, siempre ha querido dedicarse. Si para Tarantino, su escuela fue el videoclub en el que trabajó durante muchos años, Peris recibió clases por puro placer y sin darse cuenta a través de las películas que vio desde pequeño. «El problema es que pensaba que era más factible meter la cabeza siendo actor, porque dependes de ti, de tu interpretación y ya está, pero he tenido más repercusión dirigiendo que intentando conseguir un papel», confiesa. Precisamente, fue por quedarse a las puertas de conseguir un papel en «42 segundos» de Dani de la Orden y Alex Murrul, lo que le impulsó a ponerse detrás de una cámara. Tres años después, los tres cortometrajes que ha dirigido y producido – «Clavos», «Contemplativo» y «After»- han sido premiados en el Notodofilmfestival.

Por lo difícil del mundo audiovisual, cada vez son más los directores que hacen sus propias direcciones y ponen a prueba talento actuando. Esto es algo que él mismo ha querido experimentar en esta última producción, interpretando a Carlos, su protagonista. «No creo que esté reñido. Si crees que la historia que puedes contar la historia que quieres contar, que puedes defender el personaje, que tus actitudes como actor se asemejan, ¿por qué no?. Te ahorras contarle a un actor lo que quieres, porque lo sabes ya como actor y como director», sentencia. Para Peris, da igual la situación o las circunstancias: «por mucho que cueste llevarlo a cabo y sacarlo adelante, lo más importante es tener claro qué quieres contar algo y que quieres expresarlo de forma audiovisual para que más gente vea tu trabajo y pueda empatizar con él».

Contar realidades sociales

Hasta ahora, todos los trabajos de Carlos Peris han sido presentados en el Notodofilmfestival y partían de la limitación de los tres minutos y medio que exige el festival. También estaban contados en clave de humor. Sin embargo, confiesa llevar tiempo barajando la idea de adentrarse en el mediometraje: «No me da miedo, tampoco el largo, pero es más por una cuestión de presupuesto». En los quince minutos de media que tiene un mediometraje cree que podrá contar una historia más amplia y reflejar una realidad social. «Esa es la idea que tenemos en mente y que espero poder poner en marcha pronto para que vea la luz lo antes posible».