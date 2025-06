Cibeles agradece la labor de la Policía Municipal con la ausencia del delegado del Gobierno

La festividad de San Juan Bautista, marcada por el fuego en varias regiones, supone también la cita anual en la que Madrid honra a su Policía Municipal. En un acto desarrollado en el parque del Retiro, y presidido por el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, todos los agentes, un año más, han recibido la felicitación del Ayuntamiento. Y, por extensión, de todos los madrileños.

Otra de las tradiciones es la entrega de medallas del Cuerpo madrileño. En este 2025 han recaído en el Laboratorio de Salud Pública municipal de Madrid Salud, en la Policía Local de Valencia, en la Patrulla Águila del Ejército del Aire, en la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y en el Poder Judicial.

El alcalde reiteró el compromiso de su equipo de Gobierno para dotar al cuerpo de «los recursos necesarios, de la formación más avanzada y de las herramientas tecnológicas más innovadoras». Y es que «esta ciudad os debe la posibilidad de ser lo que es: un lugar donde la diversidad no genera fractura, donde la libertad no deriva en caos y donde el progreso no sacrifica la seguridad». En esa línea, el regidor anunció que 325 profesionales más se unirán a principios de 2026 a un Cuerpo formado por 5.850 agentes y del que «se siente orgullosísimo».

La polémica estuvo marcada por una ausencia: la del delegado del Gobierno, Francisco Martín, vetado de todo acto institucional organizado por Cibeles. «Que el copresidente de la Junta de Seguridad de la ciudad de Madrid no pueda agradecer, felicitar, a los policías municipales por el capricho del señor Almeida, creo que es un absoluto sinsentido que nadie puede entender y que no conduce a nada bueno», afirmó Martín.

Días antes, desde el Consistorio ya habían avisado de que «no se ha cursado la invitación ni se va a cursar». Y, por el momento, parece que así será siendo. Una decisión que se inició con la entrega de las pasadas medallas de San Isidro por sus «ataques constantes e insultos recibidos contra el Ayuntamiento y la Comunidad».