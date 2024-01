Los consejeros de Educación del PP plantan a la ministra en la reunión sobre los móviles

Los consejeros de Educación de las comunidades autónomas gobernadas por el PP prevén dar hoy plantón a la ministra de Educación, FP y Deportes, Pila Alegría, en la reunión a la que han sido convocados a las 11:30 horas para regular el uso de los móviles en los centros educativos.

Alegría ya les informó en la última sectorial de que serían convocados a un encuentro informal para hablar de este asunto, que podrían tratar incluso en el transcurso de una comida que finalmente se queda en una reunión al uso. Ayer, ninguno de los consejeros populares estaba dispuesto a acudir al encuentro con el argumento de que el uso de los teléfonos móviles ya lo tienen regulado desde hace tiempo en sus respectivas comunidades autónomas. El consejero de Educación madrileño, Emilio Viciana, se excusó por motivos de agenda, dado que a la misma hora se celebra el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, con lo que quien se reunirá con Alegría será su viceconsejero. Tampoco irá la titular de Educación en el Gobierno de Castilla y León, Rocío Lucas, que enviará a la cita a un director general, mientras que en el caso de Andalucía, será el secretario general de Educación, Javier Fernández, el que se conecte de forma telemática. “Andalucía ya ha prohibido el uso de los móviles en los centros educativos en horario lectivo, incluido recreos, comedor escolar y extraescolares, con excepciones de uso pedagógico y enviamos a los centros instrucciones en el mes de diciembre”, argumentaron a LA RAZÓN fuentes de la Consejería.

El consejero valenciano, José Antonio Rovira, también fue muy explícito ayer a la hora de aclarar el motivo por el que no piensa estar en el encuentro convocado por la ministra. “Le hemos pedido que convoque la sectorial de Educación ante la problemática del sistema educativo español y ante los datos del informe Pisa pero no convoca esa conferencia sectorial y habla de reunión informal o una cosa parecida para hablar de los móviles, sobre los cuales no tiene competencias. Se llama desviar la atención. Nosotros ya llevamos tiempo trabajando en esta cuestión, pero desde un criterio técnico. La regulación de estas cuestiones no debe tener un matiz político”.

Hace unos días, el Consejo Escolar del Estado, el órgano de participación de los sectores más directamente relacionados con el mundo educativo, aprobaba un documento que recogía su opinión sobre cómo debe ser la regulación del teléfono móvil en los colegios para un uso responsable. En Primaria mantiene que no es necesario llevar móvil al colegio, mientras que en la Educación Secundaria, no se prohíbe que los alumnos puedan llevarlo, pero recomienda vetar su uso durante todo el horario lectivo. En el caso de las etapas no obligatorias el asunto queda en manos de la dirección del centro.

Andalucía, Cantabria, Canarias, Castilla-La Mancha, Madrid, Galicia, Murcia y Castilla y León ya cuentan con una regulación sobre el móvil muy similar. Otros países europeos disponen de una normativa estatal que lo regula, como Italia, Francia y Portugal.