La DANA se desvanece en Madrid: “Muchas veces no se sabe donde va a descargar exactamente”

Los peores pronósticos para una tarde de domingo en Madrid en la que los servicios de Emergencias, el delegado del Gobierno y hasta el alcalde de Madrid invitaban a quedarse en casa “encarecidamente” y salir solo “si es imprescindible” a la vista de que se iba a batir el récord de precipitaciones en el último medio siglo “con total seguridad” en la ciudad de Madrid, quedaron, nunca mejor dicho, casi en agua de borrajas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había anunciado nivel rojo (el máximo)por precipitaciones importantes desde las 12:00h de hoy hasta las 24:00h en la zona centro de la Península. En la zona Sur, Vegas y Oeste se alertaba de posibles precipitaciones acumuladas de 120 litros por metro cuadrado y de 80 en la zona metropolitana y en la sierra, unas cantidades muy importantes que podrían causar catástrofes. Esta previsión llevó a los servicios de emergencias a activar todos los mecanismos de protección ante posibles riesgos como el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la región (INUNCAM), pero lo cierto es que el balance de la DANA hasta las 19 horas de Madrid112 fueron 588 incidencias con 451 intervenciones de bomberos y ninguna ninguna incidencia relevante. Tampoco llovió todo lo esperado, aunque la cantidad total se sabrá mañana.

A media tarde, AEMET ha bajado el nivel de alerta de rojo a naranja, aunque mantiene hasta las doce de la noche el nivel de riesgo en la zona sur y las vegas de la Comunidad de Madrid “porque hay una zona de tormentas en Toledo y Ciudad Real y estamos a la espera de ver cómo puede afectar a Madrid”, explica a LA RAZÓN Miguel Ángel Pelacho, portavoz de AEMET. Mañana el riesgo prácticamente desaparece ya que el nivel de riesgo previsto es amarillo.

¿Por qué no se han cumplido las alarmantes previsiones? AEMET reconocía que la afectación de la DAN en Madrid ha sido menor de lo esperado. “Muchas veces no se sabe donde va a descargar exactamente una DANA. El pronóstico es difícil saberlo porque las tormentas descargan donde quieren y es un fenómeno muy local prever donde va a caer. Eso no hay quien lo haga, ni tampoco la cantidad exacta de agua”, añade.

“Lo que ha ocurrido es que la DANA ha girado hacia el oeste de la Comunidad de Madrid y, por la posición, toda la lluvia que podía caer en la ciudad se ha trasladado hacia el oeste”.

Aún así, Pelacho subraya que ha habido lugares que han acumulado más de 40 litros por metro cuadrado en doce horas, una cantidad importante pero “no tanto como lo esperado”.

Con todo, la parte positiva de la situación es que, después de unos meses de julio y agosto en los que no ha caído ni una gota de agua por fin ha llovido en Madrid.