Los diez mil locales de Rita Maestre

Rita Maestre ha tenido una idea brillante para revitalizar los barrios de Madrid: si la candidata de Más Madrid llega a la alcaldía, comprará 10.000 locales para ponerlos en alquiler a un precio asequible. El plan es infalible. Lo que no dice es de dónde va a sacar el dinero para comprar 10.000 locales, dinero que no se recuperará con alquileres a precios asequibles, desde luego. Yo he echado un vistazo, por hacerme una idea, y más o menos sale el local, no muy grande, a una media de 100.000 euros. En un barrio medio, sin fliparse, uno a revitalizar. Mil milloncetes necesita Maestre para comprar sus diez mil locales (local arriba, local abajo) y ponerlos en alquiler a un precio consideradísimo, pero inviable.

Las propuestas electorales del espacio a la izquierda del PSOE son como los discursos de las mises, enunciados moralmente irreprochables pero de tan poca profundidad que apabulla. Rita nos promete diez mil locales, como cien mil hijos de San Luis, como nos podría prometer el fin de los incendios, acabar con el hambre o con la violencia machista. Porque Rita lo que nos vende es su indudable bondad, no su eficacia. Ella quiere que la votemos por sus buenas intenciones, no por su capacidad para ejercer el cargo. Y lo bueno, eso hay que reconocerlo, es que no nos engaña: le da igual lanzar esa propuesta y quedarse tan pichi sin especificar cómo piensa financiarla. Porque eso no es importante y no da votantes. Son nimiedades. Lo raro es que no nos haya prometido playa, que todos podamos vivir en el centro (si hay que hacerlo más grande, se hace) o que nunca deje de hacer sol. Porque todo lo que podamos desear, ya lo ha deseado antes Rita para nosotros. También la paz en el mundo.