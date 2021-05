Isabel Díaz Ayuso ha tirado de ironía y humor para contestar al presidente del CIS, José Felix Tezanos, tras sus declaraciones en la revista ‘Temas para el debate’. Tezanos arremetió contra la presidente de la Comunidad de Madrid y candidata popular en las elecciones de la Comunidad de Madrid, este 4 de mayo, y contra sus votantes en la edición del mes de mayo de la mencionada revista.

“Hola tabernarios, ¿qué tal lleváis la jornada?”, dijo, en tono irónico, la presidenta madrileña en su cuenta de Twitter. El tuit ha tenido mucha repercusión y no ha pasado desapercibido entre sus seguidores en la mencionada red social.

Hola tabernarios, ¿qué tal lleváis la jornada?#Elecciones4M — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 4, 2021

Tezanos se refirió en dicha revista a las singularidades de estos comicios del 4M, entre las que cita la “sorpresa” de “la mayor parte de los analistas” por “la escasa entidad intelectual y política de la candidata” popular.

Además, aseguró que los que sostienen que “la candidata de la derecha en Madrid no es más que un globo de aire que no tiene prácticamente nada dentro”, no deben olvidar que “nada garantiza que tal pinchazo vaya a tener lugar antes de producir efectos políticos negativos”.

El presidente del CIS sostuvo también que en esta ocasión el PP ha recurrido a movilizar electoralmente “a un amplio sector que se nuclea en torno al mundo de las tabernas, los bares, los restaurantes y otros establecimientos similares”.

Y concluyó que “aunque sea cierto que estamos ante un simple globo político sin mayores contenidos sustantivos”, el refuerzo sociológico “de lo que podríamos calificar como la ‘tabernidad’ le “ha permitido aglutinar a sectores sociales ‘nuevos’ junto a núcleos importantes de la derecha tradicional”.