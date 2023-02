Enrique López, consejero de Justicia de Ayuso, se da de baja como militante del PP

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha solicitado su baja como militante del Partido Popular. Tal y como avanzado Abc y ha confirmado el propio López en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, esta renuncia no implica su salida del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: "Esto no supone renunciar en absoluto a la defensa de los principios y valores que representa la ideología de este partido". Según López, la presidenta Ayuso ya era conocedora de esta decisión: "Esto me va a permitir seguir trabajando mientras cuente con su confianza con mayor ahínco y entrega en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, trabajar por los madrileños y por la persona de Isabel Díaz Ayuso".

Una trayectoria jurídica: del CGPJ al TC y la Audiencia Nacional

Nacido en Cacabelos en 1963, López es magistrado con una dilatada experiencia profesional de más de treinta años (1988-2019). Es magistrado Emérito del Tribunal Constitucional, académico correspondiente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia. Además, ha sido Profesor de Universidad y Director del Observatorio de la Calidad de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer y autor de numerosos libros y artículos jurídicos. A lo largo de su trayectoria jurídica, ha sido jefe de sección del servicio de formación continua de la escuela judicial, jefe de sección del gabinete técnico del CGPJ, además de vocal y portavoz. También ha sido magistrado del Tribunal Constitucional y de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.

Tal y como destaca en su perfil publicado en el portal de la Comunidad de Madrid, fue responsable en el CGPJ de la creación de una política de comunicación y transparencia del Poder Judicial, constituyendo bajo su coordinación los gabinetes de comunicación en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia de España. También diseñó, siendo su primer presidente, el Observatorio de Violencia de Genero del CGPJ, convirtiendo este órgano en un referente nacional en la lucha contra la violencia de género.