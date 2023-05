Francisco: «Soy un cantante vintage y un rebelde ante la injusticia»

Sus canciones son como pequeñas novelas que traspasan la frontera de las emociones. Con cuarenta años cumplidos en los escenarios, el próximo 10 de mayo estará en el Teatro EDP de Gran Vía con más de veinte temas de siempre, boleros, y un pequeño homenaje a Nino Bravo junto a un elenco musical «de lujo».

Versiona «Vivir», la canción que Nino Bravo cantó poco antes de morir. ¿Qué significa para usted esa palabra?

Vivir es la esencia y la razón por la que existimos. Es un himno a la vida y una canción que hace 50 años escribió Nino Bravo. Yo he querido rendirle un pequeño homenaje con ella a esa gran voz que, en un principio de mi carrera, fue un referente y un verdadero maestro para mí.

¿Hay algo de lo que se arrepienta en su vida?

No, porque ¿de qué vale arrepentirse, si el pasado, pasado es? Hay que vivir el presente y, el futuro, la vida nos dirá; e intentar ser felices todos los días y cuidarse un poquito la salud. Vivir no solamente es irnos de vacaciones y pasarlo bien y tener un buen coche; todo lo que se pueda comprar con dinero es barato. Yo pienso que vivir es luchar, sufrir, llorar, volver a empezar cada día, pero también es compartir, un beso, disfrutar de un amanecer, esas cosas que no se pueden comprar como la fidelidad, el amor o la amistad.

Shakira, Cyrus o Paquita la del barrio le cantan al desamor. ¿Usted?

Yo también tengo una canción que se titula: «Ya no me duele estar sin ti», también tengo canciones al desamor, pero son más cariñosas.

Canta el himno de Valencia, ¿no le han propuesto versionar el chotis?

No, no me han propuesto cantar el chotis, pero el himno de Valencia, es una de mis obras que van a quedar para la historia, aunque desde hace cinco años estoy prohibido por el Ayuntamiento y los estamentos oficiales de mi tierra, aunque esto no salga en el Boletín de la ciudad. Valencia es un himno nada separatista, sino más bien todo lo contrario, porque invita a todo el mundo a cantar, compartir y disfrutar de nuestra tierra.

¿Francisco se ha sentido prohibido muchas veces?

No, solamente en esta ocasión y no me lo podía imaginar. Pero el mundo es así y las cosas cambian.

Un día el alcalde de Madrid dijo que era «latino» de latas. ¿Francisco de qué es latino?

Yo me siento muy latino porque soy un hombre del Mediterráneo, me siento muy orgulloso de ser español y valenciano. Podría vivir en cualquier otro país, pero vivo en el lugar más hermoso y mejor del mundo que es España.

Antonio Banderas dijo que a él lo que le da miedo de verdad es enfrentarse a una mentira de la que no se pueda defender. ¿A usted?

No, no me da miedo nada. Desgraciadamente hay programas que viven de la carroña donde se miente y hacen lo que sea por conseguir audiencia, pero no todo vale. La gente no es tonta y va tomando nota. Creo que a mí me conocen muy bien y saben que soy una buena persona, y me honra más que digan que soy buena persona que el que digan que soy un buen cantante.

¿Qué les canta ahora a sus nietos?

De todo y les pongo blues, jazz, música clásica, ópera, rock and roll, grandes grupos y grandes artistas. Lo que nunca les voy a poner es reguetón, es un estilo de música que no me gusta.

¿Qué pregunta de sus nietos no ha sabido responder?

El pequeño, el que tiene 5 años, me preguntó si conocía la canción de «Tacones rojos» y le dije que no, y me la cantó un poco. Le dije que era muy bonita pero que no la conocía y me dijo: «No me extraña, yayo, tú ya eres mayor» y me dio un golpe bajo... Me pidió que me la aprendiera para cantársela. Lo haré. Pero eso no es reguetón. He descubierto a Sebastián Yatra por mi nieto y canta fenomenal y hace canciones muy bonitas.

¿Qué no imaginamos de usted?

Soy una persona muy transparente, demasiado visceral a veces. Valgo más por lo que callo y mi mujer, que es una sabia, me dice que calle. Ahora miro un poquito más las palabras, pero es que soy un rebelde ante la injusticia.

¿Cómo haría llegar su música a las nuevas generaciones?

Muchos jóvenes que vienen acompañando a sus madres, que no me habían visto nunca en directo, se convierten en fans. Hoy esta música se pone en pocas emisoras, pero hay algunas que aún siguen pinchando música romántica. Yo no tengo trampa ni cartón y todo lo que hago en escena es la pura realidad y lo que nace del corazón. Ahí no hay maquinita que disfrace el sonido, aquí no se engaña al público.