El fenómeno Sebastián Yatra, o cómo bailarle al miedo

Está por todas partes. En la radio, en la noche, en las redes, su música resuena hasta el punto de resultar casi imposible no haber tarareado o bailado alguna de sus canciones. Sebastián Yatra es el artista de moda entre los jóvenes y entre esos ritmos que están acaparando el panorama musical: los latinos. Es colombiano, vive en Miami, y se siente en casa visitando España, donde promociona su nuevo álbum y, confiesa, «el más importante que he hecho hasta ahora». En «Dharma» se incluyen sus hits «Pareja del año», «Tacones rojos» o «Chica ideal», así como otros temas que están empezando a despegar, como «Modo avión» –«mi favorita», asegura–, «Adiós» o «Melancólicos anónimos». Un disco en el que se mezclan colaboraciones y música en solitario, donde baladas y lirismo se fusionan con el reguetón, y que se fundamenta en la premisa de vivir y dejar vivir: «Dharma es una palabra sánscrita que viene del budismo, y es ese estado de consciencia en el que aceptas tu realidad, cuando logras sobrepasar los miedos, las expectativas o el ego», explica a este diario el cantante. Por tanto, lanza un disco –ya disponible en físico y en plataformas– que está enfocado «a vivir las sensaciones, a estar presente, porque cuando estás en el futuro o el pasado sobrevives más de lo que vives». Pero, para llevar por bandera este concepto, Yatra también ha tenido que afrontar a sus propios miedos: «Desde pequeño siempre he querido complacer a todo el mundo –recuerda–, pensaba que si no hacía lo que el mundo quería se me acababa la carrera. Ahora, las decisiones las tomo por mí, y no estoy siendo egoísta, sino sincero, pongo mi felicidad por delante de cualquier cosa».

Piensa que la clave para hacer que una canción se convierta en un fenómeno «es hacer música de la que tú mismo seas fan. Yo hice este álbum de tal manera que se convirtiera en mi favorito. En él hablo de las ganas, del deseo, el placer o el sexo en canciones como “Si me la haces” o “Regresé”, o del desamor en “Tarde” y de la alegría pura en “Tacones rojos”». Todo ello, abalanzándose hacia un panorama musical cada vez más variado, algo que no preocupa a Yatra: «No compito con nadie, porque mi disco no tiene géneros. Yo hago música en español, y siempre he tenido muy claro que los géneros no deben ser cuatro paredes que nos encierran, sino herramientas diferentes para llevar a cabo tu propio mensaje».

El cielo en la Tierra

El 23 de febrero arranca el «Dharma tour» en México, y actuará en España a partir del 18 de junio, que lo hará en Bilbao, el 23 en Marbella, el 24 en Valencia y el 26 en Sevilla, entre otras citas. «Es mi gira más especial hasta ahora, un show donde no siento que vengan a verme a mí, sino a sentirse reflejados», opina el artista, haciendo de nuevo alarde a su carácter sensible: «Soy bastante emocional, ese es el regalo que me ha dado el universo. Siempre me ha inquietado saber por qué nos sentimos como nos sentimos. Hay quien dice que hemos venido a este mundo a sufrir y que hay que esperar a morir para pasarla bien. No opino lo mismo, hay que crear tu propio cielo en la Tierra, estar bien contigo mismo y ver las cosas con color, de forma positiva. Yo tengo muchas oportunidades y comodidades, pero trabajo en estar preparado para seguir siendo feliz si me lo quitaran todo. Y sigo intentándolo. Porque si tienes todo lo material y estás vacío por dentro, considero que eres totalmente miserable», zanja el colombiano.