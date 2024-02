Hallan casos de pobreza energética extrema en Cañada Real "difícilmente encontrables" en la UE

Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid avisan en un estudio de la existencia de casos de pobreza energética extrema en la Cañada Real Galiana, a raíz del corte de suministro eléctrico hace más de tres años, "difícilmente encontrables" en el resto de la Unión Europea y, en general, en el norte global. "A resultas de la situación de emergencia creada por la desconexión del suministro eléctrico, se observa un aumento de la precariedad y la aparición de casos de pobreza energética extrema difícilmente encontrables en otras zonas de la UE o en general en el Norte global", indican en el Informe Final del Proyecto 'Diagnóstico de los usos y necesidades energéticas de la población de la Cañada Real Galiana', elaborado por los investigadores de la UC3M Jorge Martínez Crespo, Fernando Hernández Jiménez y Ulpiano Ruiz-Rivas Hernando, recogido por Europa Press. La investigación comenzó el 29 de septiembre de 2020, después de firmar un convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, y tres días después, el 2 de octubre, se produjo el corte del suministro eléctrico en los sectores 5 y 6, dejando sin energía a más de 4.000 personas, de las cuales unas 1.800 eran menores de edad.

"Entonces nos centramos en el impacto de este corte de suministro en los hogares de estos sectores y medimos las condiciones ambientales en el interior de las viviendas", explica uno de los investigadores, Jorge Martínez Crespo, profesor titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UC3M. Como resultado de la investigación, los autores constatan un panorama global de alta vulnerabilidad social, con situaciones extremas de frío y calor en función de las estaciones. "Es posible, e incluso habitual en hogares que suman varios indicadores de precariedad (ingresos bajos, mala calidad de la edificación, equipamiento inadecuado u hogar afectado por desconexiones), identificar temperaturas en las habitaciones de más uso inferiores a los 10°C en invierno o incluso superiores a los 40°C en verano", apunta Ulpiano Ruiz-Rivas Hernando, responsable del Grupo de Tecnologías Apropiadas para el Desarrollo Sostenible de la UC3M.

Ante estos datos, el informe recomienda que se restaure el suministro eléctrico en el sector 6, carente de luz desde octubre de 2020. "No parece justificable que después del corte brusco del suministro, hace ya más de tres años no se haya implementado ninguna medida estructural", dicen los autores del estudio, publicado recientemente en la revista científica Energy Research & Social Science por Ulpiano Ruiz-Rivas y Jorge Martínez-Crespo junto a Sergio Tirado-Herrero (Universidad Autónoma de Madrid) y Raúl Castaño Rosa (Universidad de Tampere, Finlandia). Los cuatro lamentan que no se haya acometido ya una diversificación del suministro, dada la existencia de otras líneas de alimentación de media tensión en la zona que podrían aliviar la sobrecarga. También echan en falta una licitación para desarrollar instalaciones de autoconsumo colectivo a partir de las dotaciones públicas más próximas.