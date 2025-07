Homenaje a los conductores madrileños que ayudaron tras la Dana de Valencia

La Comunidad de Madrid ha rendido este viernes homenaje a los conductores del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) que de forma voluntaria prestaron servicio en las zonas afectadas por la Dana que asoló la Comunidad Valenciana el pasado mes de octubre en un acto en el que además se ha hecho entrega del diploma que acredita la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a todos aquellos que no pudieron recogerlo por encontrarse aún desplazados.

El acto celebrado en la sede la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha contado con una amplia representación de los conductores de autobús que han participado en el dispositivo de ayuda activado por el Ejecutivo autonómico apenas una semana después de la catástrofe, así como con la presencia del conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus.

En concreto, en este dispositivo movilizado durante casi ocho meses han participado más 200 trabajadores, entre conductores, jefes de tráfico y coordinadores y a un total de 45 autobuses, con el objetivo de ofrecer un servicio sustitutivo al de Metrovalencia que quedó interrumpido por los efectos devastadores de la dana.

De los más de 500 profesionales y voluntarios que el Gobierno regional puso a disposición del Ejecutivo valenciano para colaborar en las tareas de reconstrucción, este contingente es el más numeroso y el que más tiempo ha permanecido desplazado en Valencia.

Desde el 10 de noviembre de 2024 hasta el pasado 26 de junio de 2025 han facilitado el transporte de más de 2,2 millones de viajeros y han recorrido más de 600.000 kilómetros en un total de 62.500 expediciones, acercando a los habitantes de zonas como Torrent, Paiporta, Llíria o Ribarroja a la capital.

Madrid dará nombre a un puente de Torrent

Durante su intervención en el acto, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, ha anunciado que la pasarela de acceso a Torrent (Valencia) desde la carretera CV-403, situada sobre el barranco del Poyo y conocida popularmente con el nombre de 'puente de McDonald's, se denominará Puente de la Comunidad de Madrid en agradecimiento a la ayuda que desde la región se ha prestado en la zona afectada por la dana de finales de octubre.

"Será una forma de que la generación actual lo recuerde siempre; los que han usado vuestros servicios lo van a recordar siempre, pero así nos aseguramos de que las generaciones futuras también recuerden lo que pasó, quién estuvo y cuánto ayudó a recuperar ese pulso", ha explicado.

El conseller valenciano ha subrayado así que es un gesto de reconocimiento a la "ayuda impagable" prestado por estos profesionales para algo tan necesario en esos momentos como es "la vuelta a la normalidad" tras una tragedia de unas dimensiones "que nadie podía esperar".

Además de la labor realizada durante el dispositivo, Martínez Mus ha subrayado "la empatía" demostrada durante esos meses por los conductores que se desplazaron voluntariamente para colaborar en la zona afectada, un "reconocimiento que no se podrá pagar nunca" y que recupera los sentimientos de solidaridad con una "comunidad hermana" como la madrileña. "Ha sido una ayuda impagable que la recordaremos siempre", ha enfatizado.

Por su lado, el consejero madrileño ha agradecido emocionado este gesto por parte de la Generalitat valenciana y las facilidades por parte de las empresas concesionarias, al tiempo que ha resaltado que muchos de los conductores prolongaron su estancia en Valencia incluso durante las fiestas navideñas. "Dieron muestras de generosidad, de empatía, de voluntariedad, de servicio y, al mismo tiempo, de capacidad de sacrificio. Cuando os ofrecisteis como voluntarios iniciasteis la construcción de un puente de solidaridad, de ayuda, de unos madrileños a unos valencianos, de unos españoles a otros españoles", ha subrayado.

En la misma línea, ha ensalzado que "todos los voluntarios desplazados son dignos de admiración porque se volcaron en la reconstrucción desde el primer minuto". "Si, como dicen, las experiencias vividas con emoción son imborrables, estoy seguro de que no olvidaréis esta tarea y, por supuesto, yo tampoco la voy a olvidar. La gratitud se considera la más grande de las virtudes y se tributa al que la da y, en este caso, a quien tanto habéis dado y honrado el nombre de Madrid, aunque en esta ocasión fuera de la Comunidad de Madrid", les ha dicho.

Finalmente, ha recalcado que la Comunidad de Madrid se siente "orgullosa" de haber podido ayudar al pueblo valenciano "porque es un síntoma de lo que es España": "un pueblo y una nación que ante los problemas se unen y, cuando están juntos, son todos mucho más fuertes".

"Una experiencia maravillosa"

Los conductores se ofrecieron voluntarios para acudir a ayudar a la zona tras la Dana de finales de octubre, en un dispositivo que se puso en marcha en noviembre. Según coinciden, una experiencia "maravillosa" al poder ayudar a los afectados y de la que se traen el gran cariño y agradecimiento de los valencianos, que los han hecho sentir "arropados" en todo momento. "Quedarán en el recuerdo como verdaderos amigos", ha ejemplificado uno de los afectados por la Dana en Valencia.

Uno de estos conductores, Juan Carlos Jimeno, de la empresa Arriva, sufrió un infarto a los pocos días de llegar a Valencia para participar como voluntario en el dispositivo y, tras la recuperación, pidió volver a los tres meses para seguir colaborando. "Me quedé con la sensación de que algo me faltaba, de que no había yo terminado el trabajo", relata para justificar su decisión.

Otra de ellas, Rosalina Leyenda Cedeira, de Avanza, que ha estado más de siete meses en la zona, ha destacado la transformación que ha visto durante este tiempo, tras encontrarse una zona "devastada" y ver como "poco a poco" se ha ido limpiando, "aunque queda mucho por hacer". "Hemos sido muy felices allí ayudándolos. Y entre los compañeros, los jefes, todo ha sido maravilloso. Una experiencia de mi vida, la verdad", ha subrayado.

Jorge de Botosán, de Avanza, ha recalcado el buen trato y agradecimiento de los valencianos. "Todos los días me traían el desayuno; he desayunado hasta tres y cuatro veces", comenta. Pese a tener que pasar fechas señaladas como las navidades alejado de su casa y su familia, subraya el sentimiento de "orgullo" al haber podido prestar servicio a la gente "que sí que necesitaba ese medio de transporte para ir a cenar con la familia a Valencia, o a los pueblos afectados en ese caso".

Miriam, también de Avanza y que estuvo más centrada en labores de coordinación, ha resaltado la necesidad de ayudar en un momento como el que se vivió con la Dana. "Hay veces que hay que estar donde hay que estar y había que estar en Valencia", explica mientras muestra las cartas de agradecimiento de niños que han recibido por su labor. "Los niños de un colegio de allí nos dejaban unas cartas súper emotivas y nos han regalado bombones, se han hecho fotos con nosotros. Ha sido alucinante. Nos pedían perdón por portarse mal porque estábamos un poco nerviosos y ha sido muy emocionante", relata.