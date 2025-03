Jevi Jaus: el «delivery» de hamburguesas que llega para cambiar las reglas

Crecieron entre fogones y ya desde adolescentes se involucraron en el restaurante familiar, El Almirez (Alcobendas). Aprendieron a amar el oficio: «Nuestros padres nos enseñaron que en este sector hay que estar dispuesto a darlo todo y que, aunque haya caídas, siempre hay que levantarse y seguir adelante», explican al tiempo que nos recuerdan que, a día de hoy, son propietarios del Imperio, en Madrid, de Vanila Club, en Alcobendas, y de Jevi Jaus, que vamos a desmigar. Si Fernando se formó en Comunicación Audiovisual y Restauración, Cristian estudió Administración y Dirección de Empresas, en Estados Unidos y en España: «Sin embargo, nuestra verdadera escuela fue el día a día en los restaurantes», dicen. Para ellos, Jevi Jaus es mucho más que un «delivery» de hamburguesas, «es el resultado de años de pasión y ganas de ofrecer algo especial». Y que las protagonistas sean estas, tiene un por qué: «Nos encantan y creemos que, cuando se hacen bien, son una auténtica obra de arte. Nos obsesiona cada detalle: la carne, el pan, los ingredientes, las combinaciones de sabores... Todo tiene que estar pensado». Sabedores de que la competencia es bestial, señalan que lo que les diferencia es «la calidad de la materia prima y el mimo con el que tratamos cada una. Estamos en una búsqueda constante de innovación y perfección». ¿Cómo logran que viajen bien? Preguntamos: «El “delivery” es un proceso en el que influyen varios factores, algunos fuera de nuestro control, como las condiciones climáticas o, incluso, los tiempos de entrega gestionados por las plataformas de reparto. Sin embargo, hacemos lo posible por estar encima de cada pedido para minimizar cualquier impacto. Para ello, hemos desarrollado un sistema de control riguroso. Mantenemos la comida en calor hasta el último momento y utilizamos un “packaging” diseñado específicamente para preservar la temperatura y la textura de las hamburguesas. Además, nos podemos permitir un servicio personalizado y un seguimiento cercano de cada pedido». Aun así, son conscientes de que pueden surgir imprevistos. Tanto, que, ante retrasos significativos por condiciones climáticas, han llegado a hacer ellos mismos la entrega para garantizar que llegue en perfectas condiciones: «Nuestro compromiso es hacer todo lo necesario para ofrecer una experiencia de calidad», insisten.

En cuanto a los ingredientes, la carne procede de Ávila y el pan, elemento clave, utilizan diferentes tipos de bollos: «Para potenciar su sabor, les añadimos un toque de mantequilla, excepto en la opción vegana y vegetariana. Además, en algunas ofrecemos distintas opciones, permitiendo que cada cliente elija según su preferencia».

La Big Patty, una de las hamburguesas más demandadas LRM

La Chisy Cheesy es la primera que idearon y la que mejor representa el espíritu del proyecto: «A partir de ella decidimos arrancarlo. Lo cierto es que es una de las más demandadas, lo mismo que la Big Patty. Pero lo que más nos ha sorprendido es la cantidad de gente que busca nuevas experiencias y que valora encontrar marcas que piensan en todos los gustos», confirman. Que los «deliveries» llegaron para quedarse es obvio, así que les pedimos una reflexión sobre un sector en auge: «Se han convertido en un hábito de consumo. La gente busca disfrutar de una comida de calidad sin salir de casa. Es cierto que el sector está saturado en algunos tipos de comida, pero también vemos una evolución. Cada vez hay más propuestas enfocadas en la calidad». Por eso, el objetivo de Fernando y Cristian es romper con la idea de que una hamburguesa a domicilio es sinónimo de «fast food» industrial poco nutritiva: «Apostamos por un producto que podrías disfrutar en cualquier restaurante de nivel. No se trata sólo de comodidad, sino de elevar la experiencia al máximo. Hay mucha competencia, pero también oportunidades para quienes hacen las cosas bien».

Que un cliente elija un «delivery» y no otro, depende de varios factores: de que la comida llegue rápido y caliente, en perfectas condiciones y de que el producto sea tan bueno, que quiera repetir. Pero también hay otros aspectos, como el precio del producto y los gastos de envío: «Es algo que la gente tiene muy en cuenta. Es fundamental encontrar un equilibrio justo entre precio y calidad, ofreciendo una experiencia, que realmente lo valga. No podemos ignorar tampoco la importancia del marketing, la presencia en redes sociales y el boca a boca. En un sector con tanta competencia y con gigantes bien posicionados, es fundamental destacar con una imagen potente y una propuesta clara, primando la calidad. Al final, el verdadero éxito no es sólo que un cliente te elija una vez, sino que vuelva a confiar en ti y repita. Es nuestro mayor objetivo».

¿Qué pedir? La propuesta cuenta con seis hamburguesas en carta, todas disponibles sin gluten, además de una opción para veganos y vegetarianos. A nosotros nos encanta la hamburguesa con una receta tradicional de rabo de toro y, para los más atrevidos, suyas son las «Sweet Burgers» de postre.