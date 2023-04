Lobato encuentra su sitio: cree que los madrileños le ven ya como "el referente de la oposición"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha trasladado este martes que la mayoría de los ciudadanos le ven ya como "el referente de la oposición" y ha defendido estar "obsesionado" en poner de moda el respeto y la educación en política.

En una entrevista con Antena 3, Lobato ha incidido en que se rebela contra el "acoso y derribo" y contra los "conflictos artificiales que de poco sirven a las familias y empresas".

Dice no tener miedo de que la presidenta regional y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, le falte "el respeto" pero lamenta que se lo esté faltando a "miles de familias en Madrid que quieren una presidenta que se dedique a Madrid, que no ha gestionado ni un solo día". "No es faltarme el respeto a mí, sino a su trabajo, su responsabilidad y a que Madrid funcione como lo que es, un cañón que tiene un potencial gigante", ha remarcado.

Al ser preguntado sobre las encuestas de cara a las próximas elecciones del 28 de mayo, ha indicado que uno de los elementos "claves" es que ya es el "referente de la oposición". Cree que su primer vídeo de precampaña sobre que digan que no le ponen cara "funcionó".

En cuanto al resto de los partidos de izquierda, considera que Más Madrid y Podemos son "otra familia ideológica distinta al PSOE" pero ellos "son el mismo espacio político exactamente". Esa división "con la aritmética parlamentaria" ha supuesto, a su juicio, "perder la mayoría progresista hace cuatro años".

El candidato socialista también ha asegurado que si logra alzarse con la Puerta del Sol hará lo mismo que cuando era alcalde de Soto del Real, reunirse periódicamente con todos los grupos parlamentarios y hablar de temas importantes.