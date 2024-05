Lola Moreno, alcaldesa de Majadahonda: «Nuestra obligación es mejorar los gobiernos del PP que nos precedieron»

A Lola Moreno, de 48 años, le «inculcaron» en la Escuela Nacional de Policía, ubicada en Ávila, cuatro principios que han modelado su vida: servicio público, dignidad, entrega y lealtad. Moreno cuenta en su despacho del Ayuntamiento que los intenta trasladar a la política: el pasado 17 de junio fue investida alcaldesa de Majadahonda, convirtiéndose en la primera de este municipio al noroeste de Madrid de 72.548 habitantes. El Partido Popular (PP) bajo su mando consiguió 15 de los 25 concejales; esto es, mayoría absoluta. Moreno dice que «sin su equipo» no es «nada» y que su «obligación es mejorar» los gobiernos populares que la precedieron, pues el PP gobierna en Majadahonda desde 1991.

Moreno es «madrileña de Jaén nacida en Barcelona, como diría la Presidenta [por Isabel Díaz Ayuso]». La ahora alcaldesa, que lleva 24 años en Madrid, se licenció en Derecho y cumplió «uno de sus grandes sueños» al aprobar la oposición de Policía. «Es raro porque no tengo antecedentes familiares, pero yo quería ser Inspectora de Policía», narra. Lo que no tenía tan claro es que iba a dedicarse a la política, pero sucedió al conocer a Cristina Cifuentes, que le ofreció –y aceptó– ser Directora General de la Mujer en la Comunidad de Madrid. «Por supuesto que soy feminista, ¿quién puede no serlo?», dice tajante.

¿Su definición de la política municipal?

Como la política más cercana y a la vez la más agradecida. Al igual que el vecino se te acerca y te transmite cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que entiende que hay que arreglar o cuáles son las cosas en las cuales hay que actuar, luego a la vez es muy agradecido. Percibes en primera persona todo lo que se hace de la gestión de tu equipo cuando te encuentras al ciudadano y agradece el trabajo que estás realizando.

¿Qué le sirve de su experiencia como Inspectora de la Policía Nacional a la hora de hacer política?

Pues algo que seguramente está cada vez más denostado y son los principios básicos de actuación que rigen y que alumbran el actuar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Son cuatro principios muy importantes que además yo intento trasladar en mi vida diaria y por supuesto en mi labor profesional. Esos son los principios de servicio público, dignidad, entrega y lealtad. Es algo muy importante que creo que no deberíamos olvidar ni los políticos ni las personas, aunque no nos dediquemos a la política. Son cuatro principios muy importantes que siempre han guiado mi vida desde que los conocí y me los inculcaron en la Academia de la Escuela de Policía Nacional de Ávila.

¿Qué significa ser la primera alcaldesa de Majadahonda?

Un honor. Es el proyecto más importante y bonito de mi carrera profesional. Majadahonda es ahora mi vida: me dedico –junto con mi equipo, que sin él no sería nadie– en cuerpo y alma. Es una experiencia única. Lo que me preocupa es estar a la altura y que llegue el final del mandato y poder estar orgullosa del trabajo que hemos presentado a los majariegos, acorde con el programa electoral y que así ellos también se sientan orgullosos de su alcaldesa. Y lo vamos a conseguir: estoy convencida de ello.

¿Se considera feminista?

Por supuesto que soy feminista. Es que, ¿quién puede no ser feminista? Hombres y mujeres tenemos que tener los mismos derechos, así lo reconoce la Constitución, y las mismas obligaciones. Y desde luego lo que no podemos hacer es estar en contra de eso, siempre y cuando no sea ese feminismo de cuotas, de rellenar. Las mujeres tenemos capacidades más que sobradas para llegar a ser lo que queramos ser. No hay ninguna circunstancia que impida que la mujer pueda ser lo que quiera ser, salvo que sea una víctima de algún ilícito penal por determinadas situaciones, como puede ser víctima de una violencia, ser víctima de trata. Es decir, hay determinadas circunstancias que, por el hecho de ser mujer, sí que en un momento determinado te pueden llegar a poner en una situación de desigualdad. Y para eso estamos en las Administraciones Públicas, para tratar de erradicar todas esas situaciones que por el hecho de ser mujer se le plantean a las mujeres, como temas de mutilación genital femenina. Fuera de esos casos específicos, la mujer puede llegar a ser lo que quiera al igual que el hombre, con esfuerzo, con sacrificio.

¿Por qué es tan referente [la presidenta de la Comunidad de Madrid,] Isabel Díaz Ayuso?

Porque tiene ganas, porque es luchadora, porque no se rinde; porque impulsa a los equipos, porque los motiva.

¿Qué valoración hace de su gobierno a punto de cumplir un año?

Es un gobierno fructífero, la actividad del gobierno ha sido intensa. Una de las cuestiones fundamentales fue aprobar un presupuesto y tenerlo vigente el 1 de enero de 2024.

Hemos activado más de 50 millones de inversión para poder sacar todos los acuerdos y proyectos que tienen que ver con iniciativas y proyectos muy importantes para la ciudad de Majadahonda. Como son la apertura de la piscina de Huerta Vieja, la puesta en marcha de un nuevo centro de mayores, la apertura de una nueva biblioteca para los jóvenes que tanto nos demandan, el proyecto de instalar más de 120 cámaras de seguridad en el municipio, la puesta en marcha un acuerdo marco para que se puedan hacer obras y mantenimiento en todos los edificios municipales, sean deportivos, sean culturales, sean multiusos. Ha sido mucho, pero lo mejor está todavía por llegar.

¿Qué ha hecho en materia de seguridad?

En estos primeros meses ya hemos contacto a la Policía Local de Majadahonda con el sistema VioGén, una aplicación del Ministerio del Interior para tener toda la información de las víctimas en el municipio.

Hemos invertido y aprobado en Junta de Gobierno ese proyecto de más de 120 cámaras de seguridad con una inversión que supera los 4 millones de euros y que conllevará una obra civil, porque queremos que vayan por cable para evitar problemas de conexión. Esperamos que para el final de la legislatura estén trabajando a pleno rendimiento.

No quiero decir con esto que Majadahonda no sea segura, de hecho lo es, así lo dicen las estadísticas, pero siempre hay margen para la mejora y es una de las prioridades de nuestro gobierno.

¿En qué fase está el SERMAJ [un servicio de ambulancia 24 horas para Majadahonda]?

Hemos sacado plazas para dotarla del capital humano que necesita. Ahora se están redactando y actualizando los pliegos, ultimándolos para la compra de esa ambulancia medicalizada que necesitamos. La idea es acabar la legislatura con un servicio que esté 24 horas disponible para los vecinos.

¿Y en vivienda?

Ya hemos puesto la primera piedra de las 180 viviendas de protección pública en régimen de alquiler. Y estamos trabajando en paralelo con la Comunidad de Madrid para que a esas viviendas tengan prioridad los jóvenes majariegos.

El PP gobierna desde 1991 en el municipio. ¿Qué puede hacer un partido que lleva gobernando tanto en un municipio para que el ciudadano siga confiando en él?

Pues con hechos, principalmente. Al final, la realidad se impone. Los ciudadanos son muy inteligentes y ven cuál es la labor de su gobierno y si cumple o no con los compromisos con los cuales concurrió a unas elecciones. Y desde luego el vecino y el ciudadano sabe perfectamente lo que quiere para su ciudad, sabe cómo está su ciudad. Le pueden vender mil historias, pero al final él sabe si su municipio, si su ciudad es segura o no, si está limpia o no, si sus instalaciones deportivas son dignas o no. Si tiene un gobierno que les escucha, que les atiende, que cumple con lo que hace. Y Majadahonda es la maravilla que es gracias precisamente a todos aquellos gobiernos del Partido Popular que nos precedieron. Nuestra obligación es mejorarlos aún más.

¿Se tiene en cuenta a la oposición cuando se gobierna con mayoría absoluta?

Sí, por supuesto, se tiene en cuenta. Se la escucha, pero también la oposición tiene que entender que tenemos un programa electoral que cumplir, que los majariegos nos concedieron con esa mayoría absoluta un grandísimo honor pero también una gran responsabilidad. Mi equipo de gobierno no puede defraudar a los vecinos, que votaron con base en un programa electoral y que desde luego pensamos cumplir desde el primer punto hasta el último.