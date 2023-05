Lola Moreno, candidata del PP en Majadahonda: «Reclamaremos al Gobierno de Sánchez una estación de Cercanías digna»

A cinco días de poder convertirse en la primera alcaldesa de Majadahonda, Lola Moreno nos recibe en la sede del PP en el centro del municipio. Nació en Barcelona hace 46 años pero lleva viviendo y vinculada a la Comunidad de Madrid desde hace veinte. Es inspectora de Policía Nacional. Ha sido, entre otros cargos, consejera de Políticas Sociales y Familia y directora general de la Mujer. Actualmente, es la directora general de Humanización y Atención al Paciente.

¿Qué cree que puede aportar su experiencia profesional en su papel como alcaldesa?

La política ha hecho posible que pueda llegar a ser la primera alcaldesa de Majadahonda, el proyecto más ilusionante y bonito de mi carrera. La política municipal es la más cercana a las personas y yo a lo largo de toda mi trayectoria he estado ejerciendo puestos que se caracterizaban por lo mismo… me hace mucha ilusión poder poner a disposición de todos los majariegos toda mi formación y experiencia de todos estos años. Por supuesto, unido al equipo de personas que me acompaña que son extraordinarias, tienen mucha formación y experiencia de gestión tanto en lo público como en lo privado.

Lidera una candidatura paritaria: 14 mujeres y 13 hombres. ¿Cómo ha sido su elección?

No ha sido en función del género, sino de los perfiles. La presidenta Ayuso nos pidió que llevásemos a cabo una renovación, que acercásemos el partido a nuevas personas y proyectos, con nuevas ganas y así lo he hecho. En el caso de Majadahonda solo he contado con los mejores para presentar un proyecto atractivo para los vecinos.

Un punto fuerte de su programa es la seguridad, algo que preocupa a los vecinos y que usted conoce muy bien.

Así es. El objetivo es convertir la ciudad en una con la mayor seguridad de España. Contemplamos el incremento de la plantilla policial, dotarla de todos los recursos materiales que necesiten para desarrollar bien su trabajo, instalaremos un sistema de videovigilancia con más de cien cámaras. Dentro de la Policía Local vamos a crear una unidad contra la ciberdelincuencia para prevenir, sensibilidad y formar a los vecinos, y otra, contra la violencia doméstica y de género.

Otra medida estrella para la localidad es el SERMAG

Sí, pondremos en marcha el SAMUR de Majadahonda: consiste en poner a disposición de los majariegos un servicio las 24 horas y los 365 días del año para cualquier emergencia en el ámbito sanitario que se pueda producir y que esté coordinado con el 112.

¿Y qué propone en materia de vivienda y transporte?

El compromiso de la Comunidad de Madrid es tal con la vivienda que ya se ha anunciado la próxima construcción de 180 viviendas de protección pública en la ciudad. Mi compromiso es que esas viviendas vayan dirigidas a jóvenes majariegos y tenerlas disponibles a la mayor brevedad posible. Pondremos en marcha un plan integral de movilidad que va a contemplar la mejora de las infraestructuras viarias, potenciará el transporte colectivo y trabajaremos en el soterramiento de la M-506, que tanto afecta a los vecinos y municipios colindantes. Reclamaremos al gobierno de España para que la estación de Cercanías sea digna de los vecinos.

Los últimos cuatro años ha gobernado su partido, ¿cuál es la situación del municipio?

Majadahonda es de los mejores municipios de España para vivir y basado en datos. Cuenta con la menor tasa de paro de España y más de siete mil empresas en el término municipal. El INE dice que es de los municipios con más esperanza de vida del país. Tiene la presión fiscal más baja de todo el territorio nacional y eso es fruto de las políticas de muchos años del PP. Siempre hay cosas que mejorar: trabajaremos y reforzaremos nuestra actuación en políticas sociales, creando nuevos espacios para nuestros mayores y un plan intergeneracional contra la soledad no deseada.

¿Qué es lo que más le han demandado los vecinos?

Me han trasladado la necesidad de contar con nuevas instalaciones deportivas y reformar las existentes. Trabajaremos sin descanso para que Majadahonda se convierta en esa ciudad donde poder emprender y formar una familia con todas las garantías, disfrutar del deporte, de sus zonas verdes…