Madreamiga, la mejor pastelería de la urbe

Sí, el obrador madrileño, fundado por Begoña San Pedro e Ichi Aragón, ha recibido el premio a Mejor Pastelería por ACYRE como reconocimiento a su trayectoria y a su puesta en valor del oficio, así como por los productos que elaboran. Durante nuestra conversación con Begoña, pusimos en bandeja varias tendencias que ensalzan el dulce sector de la pastelería, entre ellas, el interés supremo, que como comensales tenemos, por conocer el origen de los ingredientes, siempre de primerísima calidad, que componen las elaboraciones que salen del horno. Porque, si algo tenemos claro es que nos gusta adquirirlas siempre recién hechas y de ello se preocupan l@s pasteler@s.

De hecho, Begoña hornea sus piezas hasta tres veces al día para ofrecerlas en todo su esplendor con un máximo de tres horas. Otra es, sin duda, el claro auge de la bollería hojaldrada por encima de las tartas, además del trabajo de crea las piezas de menor tamaño, con el objetivo de que podamos degustar varias de una sentada. También, incluir a menudo alguna novedad para que así en cada visita encontremos más de una que nos entre por los ojos. De hecho, en Madreamiga (madreamiga.com) nos gusta endulzamos el día con La Rosa, una masa hojaldrada de croissant creada partir de mantequilla francesa, azúcar, leche, harina de trigo y sal, para entre cuatro y seis personas, que resulta ser un croissant gigante en forma de un ramo de rosas glaseado, ideal para comenzar el día. Y, por supuesto, irresistibles son también las palmeras, los rolls de canela y de duce de leche, crujientes por fuera y tiernos por dentro, el pan au chocolat y los croissants de varios tamaños hechos con una fermentación de veinticuatro horas, tan perfectos para un desayuno como para una merienda como nos merecemos: «Trabajo con muy poco azúcar, porque no me gusta que oculte el sabor de la mantequilla o de la fruta del dulce», dice la pastelera, quien asegura que «quien diga que no le gusta un croissant recién hecho, miente», apunta.

Porque, puestos a «pecar», preferimos hacerlo con uno de ellos recién salido del horno o con alguna elaboración nueva y diferente en la que descubrir ingredientes desconocidos, que no dan la espalda a la tradición. Asimismo, nos recuerda su apuesta por una pastelería lo más sana posible para que quien disfrute sus dulces note su ligereza. Y que los suyos son productos elaborados a partir de una materia prima ecológica de calidad sin elementos artificiales. Seguimos, porque ahora que es tiempo de pic nic qué mejor que llevar para compartir en el campo un pack de sus benditos salados, unos riquísimos croissants de salmón, de ibérico y mixto, así como de los benditos dulces, en cuya caja encontramos mini croissants, mini pan au chocolat y mini Rolls de canela. He aquí una muestra de la tendencia por reducir el tamaño de los bocados. Pero, ojo, porque otras novedades a probar son el cake de guanaja y el crookie, un croissant con masa de cookie por encima, simplemente bestial. Es más, en breve volveremos para rendirnos ante la tarta de queso con hojaldre de croissant.

Un nuevo destino

¿Lo último? Las dulces delicias de Begoña ya las podemos disfrutar en el Only YOU Hotel Atocha, donde estrena un nuevo espacio de nombre «Breakery with Madreamiga». Así que sí, hemos incorporado una dirección en nuestro listado de destinos favoritos donde desayunar y merendar, tengamos que coger un tren o no. Echen un vistazo a la carta, porque no nos privamos del bizcocho de chocolate guanaja ni de la palmera de hojaldre gianduja, una delicia adictiva, cuyo sabor espectacular, nada empalagoso, provoca que quieras llevarte otra a casa. El café está rico de verdad y disponen de una gran variedad de tés, infusiones y smoothies.