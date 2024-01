GP de Madrid 2026: Un circuito de F1 creado para ofrecer espectáculo

Madrid ha revolucionado las oficinas americanas y londinenses de Liberty Media, dueña de la F1, con su proyecto innovador. Las ideas gustan y mucho a sus responsables y todo apunta a que la carrera madrileña será un antes y un después en el futuro de este deporte. Pero, una cosa está clara. La actividad en pista debe ser emociónate y todo un espectáculo que preceda a todo el entretenimiento que se pueda generar después de la competición. Para eso, Madrid ha contratado a Studio Dromo, una compañía italiana que en los últimos tiempos ha desbancado a la empresa que dominaba este campo, la de Hermann Tilke. Su creador es el italiano Jarno Zaffelli que ayer estuvo presente en el evento de puesta en escena del Gran Premio de España que se celebrará en Madrid y ofreció algunos detalles de la nueva pista. Eso sí, estará pendiente de homologación por parte de la FIA, que suele ser muy meticulosa con la seguridad, aunque afortunadamente, estos procesos están muy regulado y estandarizados. El circuito discurrirá por los alrededores del recinto ferial de Ifema y la zona de Valdebebas. Tendrá una longitud de 5,4 kilómetros, 20 curvas con anchuras que oscilan entre los 15 y 20 metros y dos rectas con hasta 1.500 metros de longitud. Zaffelli afirmó que los coches podrían alcanzar velocidades superiores a los 300 km/h y que habrá hasta cuatro puntos claros de adelantamiento.

La pista atravesará dos túneles y aunque no lo dejó demasiado claro, habló de una curva muy peraltada y de gran radio al estilo de que ya hizo en Zandvoort (Países Bajos), un circuito muy parecido al Jarama que fue remodelado por el mismo equipo hace dos años. El mismo estudio ha sido el encargado, con éxito, del rediseño de pistas como Silverstone (Reino Unido), Spa-Francorchamps (Bélgica), Sepang (Malasia) o Mugello (Italia). La recta principal del circuito pasará por la misma puerta central de Ifema y el paddock, que será cubierto, será el más grande y mejor acondicionado de todo el calendario. En principio, el circuito tendrá una capacidad para albergar a 110.000 espectadores y poco a poco se ampliará hasta los 140.000.

Uno de los aspectos que también ha gustado a la F1, ocupada y preocupada con la cuestión de la sostenibilidad, es el compromiso de Ifema para usar energía cien por cien renovable en sus instalaciones y que todas las infraestructuras que se construyan para el evento lo hagan con materiales reciclables. Desde Ifema, De los Mozos señaló que «Madrid es una ciudad de referencia a nivel mundial» y ahora «los madrileños van a poder ver el Gran Premio desde su ciudad” y vivir “lo que es Madrid». «Formula One Management» ha visto que es una evolución hacia dónde quiere ir la Fórmula 1, en ese sentido hemos sido pioneros», celebró. «Es bueno para Madrid, para España, hemos puesto a Madrid en el panorama internacional de la Fórmula 1, y proponiendo algo diferente. Hay muchas ciudades que quieren entrar, nosotros lo hemos conseguido y eso es gracias al esfuerzo de mucha gente», agregó sobre el proceso para conseguir que la ciudad albergue la cita a partir de 2026 . No obstante, De los Mozos advirtió que ahora «empieza el “partido” y hay que jugarlo, después de casi dos años de trabajo». «Hay que empezar a trabajar, y hay mucho por hacer. Hay que preparar a Ifema Madrid con el equipo. No es lo mismo estar en Segunda División que estar en Champions», comentó el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema, que avanzó que «cada equipo» en la parrilla «tendrá su pabellón» en el paddock. «Hay que hablar con la Federación Internacional de Automovilismo, con la Federación Española de Automovilismo, lo tienen que validar, hay que trabajarlo, hay que retocarlo, hay que ver su “feedback”, tener las licencias. Y todo tiene que estar listo para 2026, vamos a seguir remando como hemos hecho estos dos años», dijo sobre el próximo paso para confirmar el trazado.

Finalmente, De los Mozos no valoró la opción de que el circuito transcurriera por el centro de la capital, porque pensó «en lo mejor para Ifema y para Madrid». «Yo no quiero hacer solo una carrera, queremos hacer una experiencia. ¿Qué circuito en el mundo tiene 12 pabellones, 200.000 metros cuadrados? Estamos preparados, ya tenemos el prestigio», concluyó.

Por su parte, Díaz Ayuso subrayó que «el Gran Premio de España nace con la ambición de convertirse en la gran referencia del circuito internacional. Ser, sencillamente, el mejor. Nos vamos a volcar para que Madrid sea la casa de la Fórmula 1 y que todos los españoles se sientan muy orgullosos de su capital», concluyó. El circuito será diseñado para favorecer el espectáculo y la producción televisiva.