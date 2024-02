Madrid estudia el "cohousing" para que los mayores mantengan su independencia

El Ayuntamiento de Madrid es "partidario de que los mayores mayores puedan mantener su individualidad y su independencia en casa" y está "estudiando otras alternativas, como el 'cohousing'", ante la lista de espera o las obras que se acometerán en los apartamentos municipales destinados a este colectivo.

Así lo ha indicado la coordinadora de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, Raquel Muro, en la comisión del ramo después de que la concejala socialista Soledad Murillo haya planteado "invertir en envejecimiento", tras poner el foco en estos apartamentos de titularidad municipal destinados a personas mayores en riesgo social.

El Ayuntamiento de Madrid cuenta con dos centros de apartamentos para mayores, los de San Francisco (Centro), con 41 apartamentos y un total de 68 plazas y 14 en apartamentos individuales y 27 en apartamentos dobles, y el Centro Integrado de Retiro, que consta de 32 plazas, 18 plazas en apartamentos individuales y 14 plazas en apartamentos dobles. Además en Retiro dispone de un centro de día, que consta de 45 plazas para personas mayores.

En los apartamentos se establecen unos niveles mínimos, sobre todo para aquellas personas que cuentan con una pequeña renta, y se fijan unos precios que año a año se van aprobando.

Soledad Murillo ha destacado que en los apartamentos "viven personas que no tienen ni una red familiar, ni una red afectiva y, por supuesto, no tienen renta", para pasar a destacar "el cambio de demanda, además de los usuarios, porque ya no son las personas habituales".

"Nuestra inquietud es cómo se va a solucionar esa enorme lista de espera. Ahora mismo hay 200 usuarios y tenemos un crecimiento enorme, un envejecimiento muy grande", ha descrito, sobre todo ahora, cuando se van a acometer obras de acondicionamiento. También ha llamado la atención sobre el hecho de que el personal "no da a basto".

La directora ha querido dejar constancia de que no hay problemas de convivencia en estos equipamientos. "Los datos nos reflejan que la convivencia es bastante buena. De hecho, solamente se han iniciado a lo largo de todo 2023 y en lo que va de 2024 dos reclamaciones relacionadas con temas de convivencia", ha concretado.

Unido a que en la última encuesta de satisfacción realizada en julio de 2023, ante la pregunta de si volverían a solicitar el servicio y si lo recomendaría a otras personas, los usuarios contestaron que sí en un 93,5 por ciento.