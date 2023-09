Mesas en las que seguir viajando con el paladar

En Tripea, el lema es comer y flipar. Por eso, la idea es ir a disfrutar, a divertirse y a comer mejor que bien en un entorno diferente. Ya que se trata de un pequeño puesto de mercado, el de Vallehermoso, en el que comer en la barra de un incansable buscador de sabores poco convencionales. Roberto Martínez Foronda se formó con Andrés Madrigal e hizo un «stage» en el Celler de Can Roca, pero si hay algo que marca su propuesta es su estancia en Lima, donde siembra el germen de lo que a día de hoy es su cocina. Sobre todo, porque su periplo peruano le lleva a trabajar con algunos de los mejores chefs del país andino, entre ellos, Miguel Schiaffino.

En Malabar se centra en la cocina Amazónica y amplia su experiencia en Maido, un referente a nivel mundial en comida Nikkei, con Mitsuharu Tsumura al frente. Ya en la capital, le seguimos la pista bien de cerca desde que le conocimos primero en Nikkei 225, después en Kena, junto al gran Luis Arévalo, y entre medias fue jefe de cocina de Nakeima. Tripea sabe a España, a Perú y a Asia y tras «tripear» se te clavan en la memoria los ácidos y los picantes de algunas elaboraciones. Hasta el domingo, el chef instala su primer «food truck» de baos, la «baoneta» de Tripea, en el Centro Multiusos de Las Rozas, donde degustamos su propuesta callejera más desenfadada, pensada para comer con las manos. ¿Qué prefiere el bao de ají de gallina? ¿el de «pancetuki» de cerdo? ¿o el langostino «empanao»? Pruébelos durante el evento que lleva por nombre «ArriquiÑAM» en el Centro Multiusos de Las Rozas (Av. Del Polideportivo, 22). Hay música en directo y una ludoteca para los más pequeños.

Seguimos con bocados tan sabrosos con los que mancharse los dedos. Hamburguesa Nostra presenta la «smash Burger Kaboom!», elaborada con una base de dos carnes de vaca al estilo «smash», sobrasada, lechuga llollo, queso raclette y salsa de miel y mostaza. Habrá quienes aún no conozcan Sushita Green, situado en el Centro Comercial Moraleja Green, así que es el momento de hacerlo, ya que el chef anuncia platos recién incorporados a la carta. Entre ellos, el mix de verduras crujientes rebozadas en carbón activado y salsa de yuzu y miel. Un apunte, justo al lado se encuentra la tienda de vajillas para cuya creación ha colaborado Eugenia Martínez de Irujo junto al Grupo Sushita.

Desde hace años, las grandes cadenas hoteleras cuentan con importantes cocineros para que dirijan los fogones de sus espacios gastronómicos. Con el objetivo de que atravesar las puertas de un hotel para comer deje de costar, del 14 al 24 asistiremos a la nueva edición de Hotel Tapa Tour. Una ocasión diez para probar los bocados de Ramón Freixa, en The Principal Madrid, y de Jesús Sánchez, en Rosewood Villa Magna, entre otros comedores. Pucará es uno de esos destinos que no fallan, más cuando el antojo de recetas peruanas toma el estómago. El tiradito de corvina en ají amarillo, la panceta laqueada con charsiu con toques nikkei y el arroz chaufa amazónico con notas ahumadas son elaboraciones que no faltan en nuestra comanda. Y, para disfrutar de los chilaquiles auténticos mexicanos, es decir, los totopos fritos, para rellenar de pollo o arrachera e incluir salsa de frijol siempre vamos a Benditos Sueños. Asimismo, Cabaña Marconi, fundado por Marcos Olazábal Janson, es un establecimiento idílico perfecto para quienes deseen una bocanada de tranquilidad. Situado en El Encinar de los Reyes y con una decoración de estilo nórdico, tablas de surf en las paredes y una librería de textos de aventuras por el mundo, en sus platos destacan los gustos escandinavos, belgas y franceses.

Nos llamaron la atención las albóndigas suecas con mermelada de arándanos, puré de patata y salsa agria tanto como las «toast skagen», las típicas tostas de cangrejo del mercado de Estocolmo. Cómase la semana.