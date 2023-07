Como hoy no basta con estarlo sino que hay que decirlo muy alto, yo, orgullo total

Estoy a tope con los derechos fundamentales de los homosexuales, los transexuales, los pansexuales, los bisexuales, los asexuales, los androsexuales, los androginosexuales, los autosexuales, los demisexuales, los omnisexuales, los monosexuales, los grisexuales, los poliamorosos, los ginosexuales, los sapiosexuales, los poliamorosos, los skoliosexuales, los transeróticos, los pornosexuales y los binarios. Con los no binarios, los agénero, los trigénero, los cisgénero, los intergénero, los intersexuales, los poligénero, los de género fluido, los pangénero, los de sexo no ajustado, los de género neutro, los xenogénero, los andróginos, los queergénero, los alosexuales, las lesbianas, los abimegéneros, los egogéneros, los espigéneros, los femfluidos, los gemigénero, los género cristal, los imperigénero, los magigénero y con todos y cada uno de los maverique.

Estoy con los sistemgénero, los vocigénero, los proxvir, los oneirogénero, los intolerantes a la lactosa, los angenitales, los ambonec, los ligthsexuales, los trigénero, los diseñadores gráficos, los de género expansivo, los adamasgénero, los videgénero, los alexigénero, los blurgénero, los señores con fular, los ceterofluídos, los epicenos, los grisgénero, los juxeras, los molligénero, los nanogénero, los vibragénero, los anongénero y con aquellos que no lo tienen muy claro todavía. Estoy con los derechos de todos los ciudadanos pertenecientes a un colectivo minoritario dada su orientación sexual o su género, incluso con los aún no identificados, y por la presente quiero dejarlo claro y que conste por escrito. Como hoy que no basta con estarlo sino que, además, hay que decirlo muy alto, vestido de marinerito o de policía sexy, o mejor aún desnudo, o semidesnudo (o demidesnudo o transdesnudo), subido a una carroza y defendiendo la paz y el amor a hostia limpia si hiciera falta, insultando, amenazando, despreciando y discriminando, por todo ello, para que no quede la más mínima duda y puesto que de no decirlo uno es ya, por defecto y a todo efecto, homófobo y tránsfobo y todo lo fobo, yo: orgullo total (en la cara no, por favor).