La Paloma: la Villa y Corte más castiza se echa a la calle

Es una tradición que se repite año tras años y hoy volverá a reproducirse en este acto cargado de simbolismo: la bajada del cuadro de la Virgen de la Paloma.

Este año, la responsabilidad de realizar este emotivo rito recae en Juan Miguel Gil, un bombero de 55 años oriundo de Vallecas, con más de dos décadas de servicio.

Para Juan Miguel, esta tarea no es solo una misión más; es un tributo a sus raíces, una oportunidad largamente esperada que, por fin, se convierte en realidad.

Durante años, Juan Miguel ha aguardado pacientemente su turno para vivir este momento, una de las máximas honras que un bombero de Madrid puede recibir.

La Virgen de la Paloma, patrona oficiosa de los bomberos y figura profundamente venerada por los madrileños, es el centro de esta ceremonia que une devoción, respeto y orgullo profesional.

A lo largo de su carrera, Juan Miguel se ha destacado no solo por su valentía en el servicio, sino también por su inquebrantable amor por la profesión.

Durante los duros meses de la pandemia, su figura se hizo conocida por levantar el ánimo de los vecinos desde el parque de bomberos, ondeando pancartas que llevaban un mensaje de esperanza y unidad. Ahora, con 21 años de experiencia y con tatuajes que narran su vida como bombero —incluyendo su número de servicio y una imagen de una bombona de oxígeno rodeada de llamas—, Juan Miguel se prepara para un desafío que le exige precisión y temple.

El acto de descolgar el cuadro de la Virgen no está exento de dificultades. Con una escalera que lo elevará siete metros hasta la imagen sagrada, Juan Miguel deberá retirar cuidadosamente el cuadro de la pared y luego descenderlo con una cuerda, un proceso que requiere no solo fuerza física, sino también una gran concentración y destreza. Y no estará solo en esta empresa; otros 25 bomberos lo acompañarán en la procesión, asegurando que la pintura regrese al final del día a su lugar en la Iglesia de La Paloma, donde seguirá siendo custodiada con devoción.

Este año, la Hermandad de la Virgen de la Paloma celebra 30 años de inquebrantable devoción, y la elección de Juan Miguel para este acto tan esperado no es casualidad. Su dedicación, su trayectoria y su compromiso han sido reconocidos por la Hermandad, quienes han depositado en él su confianza para llevar a cabo una ceremonia que cada año suscita una gran expectación y emoción.

Novedades

Las novedades de las fiestas de este año afecta, en primer lugar, a la carroza en la que saldrá la Virgen en procesión, a las 19:30 horas, por las calles de La Latina. Desde que se construyó, hace 65 años, no se había restaurado. Hasta tal punto, que ya el año pasado salió con una camada de gatos que habían anidado en el interior de las figuras de Isabel Tintero y los niños.

Ahora, gracias a la restauración integral llevada a cabo por los talleres Tasio, la Virgen saldrá en una estructura en la que priman los azules, el color mariano, para mármoles, y los dorados. Además, se han renovado todas las estructuras de madera, la instalación eléctrica, los farolillos, los terciopelos y la pasamanería.

Durante la procesión habrá una nueva petalada al concluir la calle Isabel Tintero y, en cumplimiento de la ley, no se soltarán palomas de verdad, pero sí lo harán globos en forma de paloma. También será novedad la misa, a las 13:00 horas, ya que estará presidida por el recién ordenado obispo auxiliar de Madrid Vicente Martín. Una oportunidad de «mucha alegría», asegura el párroco, «ya que será el momento de que se dé a conocer y de conocerlo; el pueblo siempre quiere conocer a sus pastores».

Al finalizar la eucaristía se cantarán, en la acción de gracias y también como hecho novedoso, unas sevillanas especiales en honor a la Virgen de la Paloma.

Este será el recorrido de la imagen

►La procesión de La Paloma dará comienzo a las 19:30 horas. La Virgen saldrá a hombros del templo y será entronizada en su carroza, que será llevada por un grupo de anderos. El recorrido será el siguiente: Plaza de La Paloma, calle Isabel Tintero, Gran Vía de San Francisco, Puerta de Toledo (los bomberos rendirán homenaje a la Virgen con una exhibición), calle de Toledo, Plaza de la Cebada, Puerta de Moros, Carrera de San Francisco hasta San Francisco el Grande (los castizos rendirán homenaje a la Virgen), calle Calatrava y calle de la Paloma para regresar a la iglesia. Una vez en el templo, la Virgen será colocada de nuevo por los bomberos en el retablo. Un momento de gran emoción.