Planes en para disfrutar en julio: terrazas, conciertos, piscinas y más sin salir de la ciudad

El verano en Madrid puede ser sofocante, pero también está lleno de planes para quienes se quedan en la ciudad. Música, gastronomía, cine al aire libre y terrazas refrescantes ofrecen alternativas para todos los gustos.

Con temperaturas que rozan o superan los 35 grados, muchos madrileños buscan refugios donde desconectar sin necesidad de salir de la ciudad. Afortunadamente, julio trae consigo una variedad de propuestas para disfrutar del verano: desde cenas al aire libre con música en directo, hasta piscinas con acceso diario y festivales que llenan las noches de ritmo. Aquí, una selección de ideas para sacarle partido al verano sin moverse de Madrid.

Cenas con música en directo en un piano bar al aire libre

Cenas con música en directo en un piano bar al aire libre Cortesía

El restaurante Mano, en Plaza de La Moraleja, ha inaugurado un piano bar acompañado de terraza. De miércoles a sábado a partir de las 22:00, este espacio ofrece música en vivo y cócteles de temporada como parte de una propuesta pensada para quienes buscan planes nocturnos con ambiente relajado y buena gastronomía.

La carta combina recetas españolas con toques mexicanos y cada noche un pianista interpreta clásicos de distintos géneros: desde Fly Me to the Moon hasta Rolling in the Deep o Bad Bunny. La terraza, recién abierta, permite disfrutar del buen tiempo en un entorno más tranquilo dentro de la ciudad.

Martes de carne y vino en pleno barrio de Salamanca

Martes de carne y vino en pleno barrio de Salamanca Cortesía

Rhudo, en la calle Velázquez 64, lanza "Steak & Wine", una experiencia gastronómica que se celebra cada martes desde las 20:00. El plan gira en torno a un menú cerrado que marida distintos cortes de carne con vinos seleccionados para la ocasión.

El menú incluye tosta de steak tartar, entrecôte con salsa Café de París, chuletón de retinta y una tarta de queso con banana como cierre. Un plan pensado para quienes disfrutan del sabor de la brasa y el buen vino, sin necesidad de esperar al fin de semana.

Un oasis para comer (y desconectar) en pleno centro

Un oasis para comer (y desconectar) en pleno centro Cortesía

En pleno Chamberí, el Hotel Orfila esconde un jardín sereno que rompe con el ritmo habitual de la ciudad. Allí, el chef Mario Sandoval propone un menú estacional que varía cada semana, centrado en el producto fresco y de temporada, ideal para quienes buscan una comida tranquila en un entorno cuidado. A su vez, el espacio ofrece brunch los domingos de 13:00 a 15:30 h, ideal para disfrutar de un ritmo más pausado y platos pensados para el verano.

Películas bajo las estrellas: los mejores cines de verano

Películas bajo las estrellas: los mejores cines de verano Unsplash

Uno de los clásicos madrileños del verano son las proyecciones al aire libre. Estas son algunas de las opciones destacadas:

La Estival (Plaza de España): en pleno centro y con una programación variada.

Terraza del Doré: cine clásico y en versión original.

Parque de la Bombilla: cine en plena naturaleza.

Cibeles de Cine: gran pantalla en el patio de CentroCentro.

Matadero y La Casa Encendida: cine independiente y temáticas sociales.

También hay sesiones gratuitas en barrios como Lavapiés, La Latina o Noviciado. Algunas requieren reserva previa.

Piscinas públicas y day pass en hoteles

Para quienes buscan alivio del calor, hay opciones tanto económicas como más exclusivas:

Piscinas municipales: desde 2,20 €, como las de Lago (Casa de Campo) o José María Cagigal (Moncloa).

Hoteles con acceso de día: desde 50 € puedes pasar el día en piscinas como las del Hotel Emperador, Hard Rock, Akkeah o The Madrid Edition, con servicios añadidos.

Parques con zonas de agua: en Parque Santander hay áreas gratuitas con chorros y juegos pensados para los más pequeños.

Conciertos y festivales: lo mejor de la música en directo

La música en directo marca el ritmo del verano en la capital. Estos son algunos de los eventos destacados:

Mad Cool Festival (10-13 julio): el mayor festival de música internacional en Madrid.

Jennifer López (13 julio): actuación en el Madrid Arena.

Aitana (30 y 31 julio): dos fechas para cerrar el mes en el WiZink Center.

Muchos de estos eventos cuentan con entradas aún disponibles y ofrecen opciones para todos los públicos, desde el pop comercial al rock o la electrónica.