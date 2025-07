El secreto mejor guardado de los magos madrileños

No es fácil formar parte del Círculo Mágico de Madrid. Jesús de la Torre, que lleva las riendas de esta peculiar asociación, lo deja claro desde el primer momento: antes de que te dejen entrar, tienes que pasar por una entrevista cara a cara y después enseñar de qué eres capaz con las cartas, las monedas, etc. "Solo hablando con alguien ya intuyes si realmente le va la magia", cuenta el presidente. Aquí la cartomagia manda, y no es casualidad: maestros como Arturo de Ascanio y Juan Tamariz han dejado su huella en este lugar.

Guille Menés, que lleva desde 2015 como socio, sabe perfectamente por qué este sitio es tan especial. "Cuando tienes una idea a medias y no sabes cómo rematarla, aquí siempre hay alguien que te echa una mano", explica este mago profesional que se dedica a tiempo completo al espectáculo. Su experiencia en Japón le confirmó algo que ya sospechaba: fuera de España respetan mucho más a nuestros magos. "Estaba viendo un show cerca de Osaka, comenté que era mago español y me invitaron gratis. Aquí te ven como el payasito, allí te tratan con respeto".

CÍRCULO MÁGICO DE MADRID MARCELO MONCAYO

Greca lleva más de dos décadas siendo parte del Círculo y no puede estar más a gusto. "Esto es como mi segunda casa", dice este mentalista que ahora mismo tiene dos espectáculos funcionando en la sala Houdini. Para él, su disciplina va mucho más allá del simple entretenimiento: "Es una herramienta maravillosa para comunicarme con el público y emocionarlo". Cuando se le pregunta si la magia debe divertir por encima de todo, lo tiene claro: "Si el objetivo no es ese, entonces no hablamos de un mago de verdad, sino de un timador".

Por aquí han pasado desde David Copperfield hasta Michael Ammar, convirtiendo este rincón en una parada obligatoria para cualquier mago que se precie. En tiempos donde cualquier truco se explica en YouTube, estos magos siguen creyendo que hay cosas que merecen seguir siendo un misterio.