Toda la información sobre el concierto de mañana de Harry Styles en Madrid

Harry Styles ya está en España. Ayer tocó en el Estadi Olimpic Lluís Companys de Barcelona ante 56.500 personas y mañana lo hará en el nuevo recinto de Madrid 'Iberdrola Music' que tiene capacidad para más de 100.000 personas.

Es su tercer disco en solitario después de que la boy band, a través de la que se le conoció, One Direction, se disolviera. Su carrera en solitario funcionó desde el primer disco dado que las 'directioners' le siguieron canción tras canción y gira tras gira. Además, para recordar sus inicios, en todos sus conciertos, Harry siempre suele tocar alguna canción de la banda como 'What makes you beautiful'.

Harry Styles será el primer cantante en solitario que toque en el Iberdrola Music

El Iberdrola Music es el nuevo recinto situado en el sur de Madrid, entre Villaverde y Getafe, que se estrenó el fin de semana pasado con la celebración del festival Mad Cool. Mañana, Harry Styles será el primer artista que cante en solitario en dicho espacio con su gira 'Love On Tour'. Durante esta gira ha ofrecido 80 conciertos en más de veinte países y ha pasado por grandes citas musicales como ha sido el festival Coachella.

A las 17:30 del 14 de julio se abrirán las puertas de la pista PODS mientras que a las 18:30 podrán acceder aquellos que tengan entradas de pista FRONT y BACK. Las fans tendrán que esperar hasta las 21:45 para ver a su mayor ídolo, aunque la espera estará amenizada por Wet Leg, una banda británica de indie rock que tocará a las 20:30.

Pese a que el recinto tiene capacidad para acoger a más de 100.000 personas, las entradas se agotaron a los diez minutos desde que salieron a la venta.

Refuerzo de transporte público para el concierto de Harry Styles en Madrid

Pese a que para el Mad Cool ya se reforzaron los servicios de transporte público y resultó ser un caos, la Comunidad de Madrid vuelve a ofrecer sus servicios a los asistentes al concierto de Harry Styles. De esta manera, habrá un refuerzo especial en la línea 3 de Metro y 12 de Metrosur. Así mismo, la línea 3 funcionará hasta las 2:30 de la madrugada desde Villaverde Alto hasta Sol con paradas en Legazpi y Embajadores. La línea 12 de Metrosur también promete funcionar hasta que finalice el concierto.

Tampoco faltarán lanzaderas de autobuses desde la Gran Vía de Villaverde hasta Atocha con parada en la plaza de Legazpi. El Consorcio Regional de Transportes de Madrid también ha prometido un incremento de autobuses en las líneas 443, 447 y 448 en caso de que se necesite.

Si tiene previsto acudir con su coche privado debe saber que Iberdrola Music no cuenta con ningún parking. Sino que se tendría que intentar aparcar por la zona. Además, es posible que muchas calles estén cortadas debido a la celebración del concierto.