Harry Styles tocará en Barcelona el próximo 12 de julio: ya hay gente haciendo cola y la polémica está servida en Twitter

Harry Styles tocará en Barcelona el próximo 12 de julio en su gira 'Love on Tour'. Como suele ocurrir con este tipo de conciertos internacionales, cuyas entradas se agotaron prácticamente en minutos, muchas fans que tienen entrada en pista van días antes al recinto a acampar para así conseguir un buen sitio cerca del escenario donde tocará su ídolo.

Esto es lo que ha ocurrido en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en el que se hará el concierto. Pues falta concretamente un mes y cinco días para que Harry Styles toque en Barcelona y ya son algunas las fans que han decidido acampar y hacer cola. Lo más curioso de todo es que lo han hecho con una serie de normas que afectan directamente a las demás fans. Estas normas han sido descubiertas por una fan de Harry Styles que irá al concierto. Normas que ha decidido compartir en Twitter donde el debate está más que servido.

Esta es una de las normas que ponen un grupo de fans para el concierto de Harry Styles en Barcelona: "Ningún grupo puede dejar su sitio libre. Pasaremos a revisar"

Muchas fans opinan que es "muy injusto" que haya diez personas organizadas para acampar más de un mes antes en el recinto y además lo hagan con normas que afectan a todos los demás fans que vayan a acudir.

Hay un total de siete normas. La primera establece que "ningún grupo puede dejar su sitio libre. En cada turno tiene que haber mínimo una persona. Pasaremos a revisar que esta norma se cumpla a las 8:00, a las 16:00 y a las 22:00". En la segunda norma avisan de que no está permitido usar ningún tipo de "material de acampada" hasta que ellas avisen, pues son conscientes de que la policía las puede echar.

En tercer lugar piden "respeto", explican que "las peleas y las faltas de respeto" están "prohibidas". La cuarta y la quinta norma se basan en la organización entre ellas. En las mismas avisan de que "una vez que lleguéis a la cola, preguntaremos número total y nombres de las personas de vuestro grupo. Solo podrán entrar estas personas el día del concierto. No podrá añadirse nadie más una vez empecéis a acampar".

La sexta se trata de una cuestión de orden a la hora de entrar para la que repartirán "pulseras con los números de los grupos". Así avisan de que "la gente que tenga número pero no pulsera no será contada a la hora de entrar el día del concierto". En último lugar explican que "si no se cumple algunas de las normas dichas, el grupo entero quedará fuera de la acampada".

El tweet ya ha llegado a más de 500.000 reproducciones. La usuaria que compartió las normas explica que "es muy injusto que por diez personas sin vida, sin tener que ir a estudiar y sin vida laboral que viven en Barcelona, la gente tenga que joderse y estar detrás de todas. Si quieres verle, te levantas a las 5:00 de la mañana y te vas a hacer la cola, pero no acampes un mes antes porque quitas la ilusión a todas las personas que viven lejos y directamente a todas las personas que van al concierto".

De la misma manera opina otra usuaria: "quitan toda la alegría de ir a un concierto porque terminan haciendo esto y al final tienes ansiedad y estás preocupada hasta que empiece el show por miedo a no tener un buen lugar".

Otras usuarias no comprenden qué tipo de "potestad" tienen estas fans que han creado las normas: "La llevan clara si piensan decirme lo que puedo o no puedo hacer". A este respecto, otro usuario tiene claro que le dan igual estas normas: "¿Si no tienes pulsera no puedes entrar? ¿Pero quiénes se creen que son? Si tienes entrada entras y si te guardan sitio tus amigos, entras. ¡Hay gente que tiene más vida que hacer acampada para un concierto! Y la decisión de entrar o no lo decidirá el staff".