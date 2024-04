Los productos de Valladolid llegan al Mercado de la Paz

Una de las mejores cosas del mes de abril es que con él llega la temporada de espárragos blancos. Un producto icónico de la provincia de Valladolid, en concreto de Tudela de Duero, y que destaca por su excelente calidad. En colaboración con la Diputación de Valladolid, la marca Alimentos de Valladolid quiso estar presente en la capital con la presentación de la XXXVIII Feria de Exaltación del Espárrago celebrada hoy en el Mercado de la Paz (Ayala, 28). Por segundo año consecutivo, han escogido esta emblemática galería para celebrar este evento que contó con la presencia de Óscar Rodríguez de las Heras, alcalde de Tudela de Duero, y Moisés Santana Alonso, diputado de promoción agroalimentaria, quienes destacaron las virtudes de este producto de temporada con marca garantía «Espárrago de Tudela de Duero».

«Este es solo uno de los tantos productos que se elaboran en nuestra provincia, pero estar en este mercado que atesora una gran historia y situado en el céntrico barrio de Salamanca es todo un placer», comenzó diciendo Santana. Quesos, mieles, dulces, vinos... son otros de los muchos productos característicos de esta zona castellana y que Alimentos de Valladolid solo tiene el fin de dar a conocer. «Esta marca también abandera y trabaja codo con codo con los productos que se elaboran en la huerta, en el mundo rural y en los maravillosos pueblos donde gracias a sus raíces, historia y tradición, se siguen cultivando productos de kilómetro cero tan valorados y con tanto valor en el mercado», añadió.

Alimentos de Valladolid en el Mercado de la Paz. David Jar David Jar Fotógrafos

Durante la presentación, los asistentes han tenido la oportunidad de degustar este producto en tapas elaboradas en directo para apreciar las características que lo hacen único. «Llevamos cultivándolo siglos y es su suavidad, elegancia, textura y color blanco marfil lo que lo hacen excepcional», explicó Rodríguez. «Además es totalmente plano, muy fino y no hace falta pelarlo mucho. No necesita acompañamientos, basta con su sabor y todo esto se traduce en la Marca de Garantía Espárragos Belloso». Estas cualidades lo han hecho merecedor de elogios por parte de los paladares más exigentes de toda España, contando con cocineros de estrella michelín, como Ferrán Adrià, quien afirmó que son los mejores que he probado. Son cultivados de manera tradicional, siguiendo las técnicas transmitidas de generación en generación, lo que garantiza su alta calidad. El cultivo de los espárragos de Tudela de Duero se lleva a cabo en primavera, aprovechando el aumento de temperatura, y se cosechan a mano para evitar daños. La frescura del producto se asegura estableciendo un periodo máximo de comercialización de siete días, para ofrecer al consumidor un producto de excelente calidad.

Bodegas vallisoletanas

Por otro lado, alimentos de Valladolid, en conjunto con la Diputación de Valladolid, ha inaugurado un escaparate en el pop up gastronómico, puesto 92 del mercado, donde se ofrecen degustaciones de espárragos de Tudela de Duero y catas de vinos de denominación de origen Cigales hasta este sábado, 20 de abril para todos los visitantes, brindándoles la oportunidad de descubrir la armonía entre estos dos productos, en un maridaje que resalta lo mejor de la gastronomía regional. Valladolid es también una de las provincias más ricas en vino, acogen denominaciones de origen con tanto renombre como Rueda, Toro, Ribera del Duero o Cigales. Hasta el sábado, podrán probar diferentes caldos de esta última. Hoy es el turno de Tovar Bodega de Bodegas y el sábado, de Bodegas Mucy. Esta iniciativa no tiene otro objetivo que reforzar la presencia de la marca alimentos de Valladolid a nivel nacional, impulsar los productos agroalimentarios de la provincia y apoyar a los productores de la región, quienes cuentan con una tradición milenaria en el cultivo de espárragos.

Además, este evento ha servido como antesala a la participación de la marca alimentos de Valladolid en el Salón Gourmets, que se celebrará del 22 al 25 de abril en la capital. El miércoles, 24 de abril, a las 16:00, Inés Hernández, de la pastelería El Bombón de Valladolid, ganadora del I Concurso de Dulcería con su postre «Merceditas», realizará un showcooking de su creación ganadora y después se ofrecerá una degustación del postre para los presentes.

Cómo comerlos: crudo, frío o caliente

Los espárragos de Tudela de Duero no necesitan azúcar. Sólo que se quite su primera capa con un pelador. Siempre por debajo de la punta, la parte más tierna del espárrago y que no necesita ser pelada. Se puede apreciar su sabor en crudo, laminado de forma muy fina, con un buen aceite y una pizca de sal. Cocerlos durante unos diez minutos en un litro de agua y comerlos bien en frío o en caliente. Su sabor cambia, pero es excelente en todas sus versiones.