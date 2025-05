La próxima fiesta en Madrid en la que muchos harán puente

Las fiestas del 1 de Mayo, y la de la Comunidad de Madrid, el Dos de Mayo, han quedado atrás. Ahora muchos miran el calendario laboral de la región a la búsqueda de la siguiente fiesta, algo que está claro, pero lo que no lo está tanto es la posibilidad de hacer puente. Al menos en los colegios. Este año, la fiesta del patrón cae en jueves, por lo que muchos se preguntan si el viernes será festivo también. Para aclarar la cuestión, solo hay que ir al calendario escolar de la Comunidad de Madrid, en el que no aparece el 15 como festivo sino como lectivo al ser una fiesta local de la capital, a este calendario hay que añadir los días de fiesta de ámbito local que haya determinado cada municipio y así aparezcan publicados en el BOCM para los años 2024 y 2025", aclara la web, y el 16 figura como día lectivo. Así que no, madrileños de la capital de España, este año no hay puente por San Isidro. Otra cosa es que se lo quiera tomar...

La ciudad de Madrid ha declarado festivo en 2025 el jueves 15 de mayo, día de su patrón, San Isidro, y el lunes 10 de noviembre por caer la Almudena en domingo. Para la región, para el resto de la Comunidad de Madrid, la cosa cambia...

Festividades en lo que queda de año en Madrid

25 de julio (viernes), Santiago Apóstol

15 de agosto (viernes), Asunción de la Virgen.

1 de noviembre (sábado), Todos los Santos.

6 de diciembre (sábado), Día de la Constitución Española.

8 de diciembre (lunes), Día de la Inmaculada Concepción.

25 de diciembre (jueves), Natividad del Señor.