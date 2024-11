El pulso de Arenillas tensiona Más Madrid

Ni fue al Pleno de la Asamblea de Madrid, ni votó telemáticamente ayer, ni ha sido destituida todavía como portavoz de la Comisión de Mujer por Más Madrid en la Cámara, ni tampoco ha entregado su acta de diputada trece días después de que anunciara la decisión de hacerlo. Ayer, todas las miradas se centraban en el escaño vacío durante el Pleno de Loreto Arenillas, la diputada de Más Madrid a la que el partido acusa de encubrir las acusaciones de violencia machista contra Íñigo Errejón y que ha llevado a la formación regionalista a destituirla de todos sus cargos orgánicos en el partido. Por eso todas las preguntas a la portavoz en la Cámara, Manuela Bergerot, se centraban en Loreto Arenillas, por el pulso que sigue echando al partido.

Pero Bergerot no se movió ni un ápice de su discurso, pese a la avalancha de preguntas de los medios de comunicación: «Confiamos plenamente en la palabra de Loreto Arenillas, que ella misma anunció que iba a entregar el acta y esperamos que así lo haga», dijo con seguridad. Y añadió: «Nosotras hemos hecho lo que correspondía, a nivel orgánico, que era cesarla de todas sus responsabilidades dentro del partido por una falta de confianza».

Y sobre el juicio que se va a abrir por las denuncias contra el fundador de Más Madrid, «espero que las víctimas de cualquier tipo de agresión sexual puedan sentirse reparadas y que podamos obtener verdad y justicia», recalcó.

Arenillas mantiene la incertidumbre sobre si finalmente renunciará al acta de diputada. De hecho, ayer mismo había quien dudaba de que finalmente materializara el anuncio y pudiera marchase al grupo mixto, una circunstancia que ella misma negó que haría pero, a estas alturas, nadie da por descartado nada. La decisión de Arenillas mantiene en vilo al grupo y alarga la tensión tras el escándalo de los últimos días ya que, si finalmente no renunciara al escaño y se marchara al grupo mixto, Más Madrid dejaría de ser el primer partido de la oposición y se tendría que apartar para dejar ese puesto al PSOE. La única información que trascendió es que Arenillas había comunicado a la dirección de su grupo que no iba a acudir al pleno de ayer. Y Bergerot lo justificó: «Me parece lógico porque por la situación en la que se encuentra. Es lo más normal», sentenció. Arenillas tampoco votó ayer de forma telemática ya que, de haberlo hecho, habría tenido que avisar con antelación a la Cámara y aportar una justificación de peso, según informaron fuentes de la Asamblea. Bergerot insistió en que no tiene intención de dimitir, pese a que Arenillas la acusó de estar al tanto de lo los tocamientos de Errejón a una chica durante un concierto en Castellón el año pasado. «Estamos siendo muy escrupulosas con el proceso, no hay que tener urgencia y hay que dar pasos firmes y seguros en cada momento que nos llevarán a donde queremos», añadió.