«Queremos que Manero sea la marca España del lujo en el mundo»

«Luis Miguel ha venido en dos ocasiones y una de ellas con su hija. Es algo que no suele pasar. Le ha encantado el espacio», dice feliz Carlos Bosch, quien, recuerda, que al ver que el local acoge el rincón de Julio Iglesias el cantante dijo entre risas: «¡A ver cuando estoy yo!». Ocurrió en el recién estrenado Manero, situado en la calle Marqués de Cubas, un local espectacular que confirma el hecho de que, en cuanto a concepto, «ya no tenemos nada que envidiar a Nueva York, París o Londres. Estamos a la altura». Se une a los dos locales de Alicante (Manero Molla y Manero Balmis), en la capital al de Claudio Coello y en junio conoceremos un nuevo proyecto en el Don Carlos de Marbella. Volviendo a Madrid, nos referimos a un destino que pone en valor la marca España del lujo en cuanto a restauración se refiere y en el que no hay «pretensión alguna de lograr una estrella Michelin ni mucho menos. Sin embargo, en él sí se come de maravilla, el lugar es fantástico y está envuelto en un ambiente maravilloso. Hemos dado una vuelta a una gastronomía que quiere seguir creciendo bajo un punto de vista más casual, pero dando por hecho que el establecimiento es acogedor y atractivo. Mucho más adecuado a los tiempos que vivimos, porque puedes disfrutar de muchas cosas».

Al estudiar la estrategia, «diseñamos una serie de conceptos que debían definir el futuro de Manero. Es decir, veíamos que todo el mundo crece con la marca del cocinero y el ejemplo más evidente es Dani García (Bibo, Lobito Mar, Leña…). Sin embargo, nosotros, como buen marketiniano que soy, quise hacer un producto marca España». ¿El resultado? En lugar de idear conceptos diferentes, Carlos Bosh crea una experiencia cada vez mayor con cada vez más atributos. Es decir, además de disfrutar de una buena cocina en el bistró, encontramos el caviar bar: «En los primeros tres meses de apertura, hemos vendido cien kilos. El éxito es tremendo», señala. También, una coctelería, un club, con diferentes estancias, entre ellas, el rincón de Julio Iglesias, un karaoke, la barra donde suena una música buenísima y distinta en las diferentes zonas. Y, si ya el verano pasado conocimos Bikini Cóctel Manero, también en el Teatro Bistrot (Alicante) y aquí se encuentra en la terraza del hotel OD, donde se sitúa Mar Mía, cuya propuesta firma junto a Rafa Zafra y reabrirá en verano, nos recuerda que se encuentra en pleno desarrollo de Manero Café. Así que ya sabemos dónde desayunar bien en Alicante en breve. También, acogerá una tienda delicatessen, un obrador y un bar-restaurante en el que disfrutar de los «hits» de la casa.

Bosch fue pionero en dar en el clavo al combinar en un mismo local el buen comer y una experiencia de ocio divertida: «Empezamos con El Portal hace 16 años y fue entonces cuando ideamos una nueva categoría. La gente no se acuerda, pero fuimos los primeros en ofrecer una cocina mediterránea de nivel en un local con dj, una decoración y un ambiente extraordinario, una barra de coctelería, hasta cien vinos por copas y más de 700 referencias y, encima, la música sonaba fenomenal. Antes había restaurantes y bares, por eso nos costó que la gente entendiera el concepto, que ahora es tendencia y tanto nos han copiado». Por El Portal, con 135 metros cuadrados, en 2019 llegaron a pasar 137.000 clientes. Tras la pandemia, Bosch cambió la estrategia y acuden cerca de105.000: «Hace cinco años vino Ferran Adrià, dijo que se quedaría veinte minutos y se fue a las tres de la mañana. Después, en una ponencia afirmó que había conocido el concepto de negocio del futuro», prosigue al tiempo que nos insiste en que estamos en pleno apogeo de una transformación social en la que conviven muchas cosas: «Los clientes requieren una cocina cuanto más saludable mejor en un lugar en el que le sirvan rápido y lo pase bien en un ambiente en el que socialice. Y todo esto debe estar acompañado de unos atributos de calidad». Entre ellos, entra una decoración de Lázaro Rosa Violán y Raquel Giménez, de Apple Tart Interior Desing, una producción musical, que suena desde hace 14 años, además de tener relación con el mundo del arte, la moda y la cultura. Y por supuesto, Carlos está a la última en cuanto a las nuevas tecnologías para avanzar en la gestión, en los programas de fidelización y usa un CRM potente para mejorar la relación con los clientes: «También, trabajamos con Epicurean, que es la gestión del placer. Saber que la gente que viene a vernos se va feliz. Nuestra filosofía de trabajo no es casualidad, todo está pensado. Tenemos nuestra biblia para saber cómo hacer las cosas y cómo crecer».

Un hotel boutique

Mente inquieta donde las haya, anda ideando otro proyectazo, que daría lugar a Casa Manero, cuyo edificio contaría con locales a pie de calle para acoger distintos conceptos, que se complementarían, y, sobre ellos, las habitaciones de un hotel boutique. Y, ojo, porque aquí no acaba la cosa, porque promete tener otro entre manos del que prefiere no dar pistas. Es supersticioso, pero sí viajamos, porque cruzar nuestras fronteras entra dentro de su intención de crecer: «Queremos que Manero sea la marca española del lujo de la restauración española en el mundo». Le encantaría comenzar la internacionalización de la marca en Lisboa, ya que «la cercanía es fundamental para poder ir y volver en el día. Sólo así es posible controlar un negocio fuera de nuestro país. París es el otro mercado que estamos estudiando. Hemos visto varias propuestas, pero aún no nos hemos decidido», concluye el CEO también de Manero en Casa, con productos gourmet a adquirir a través de la web gastroportalstore.com.