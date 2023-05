Radiografía de Rita Maestre: La alternativa a Almeida que comparte indecisos con el PSOE

Aunque había prometido su apoyo a todos los partidos de izquierdas, apenas comenzaba la campaña electoral y Manuela Carmena ya dejaba ver quién era su favorita. Y no solo por ser su «heredera» en Más Madrid, sino por razones mucho más personales. «Estoy harta de que lo que se valore sea el malismo y la mentira», decía la exalcaldesa de Madrid en un acto celebrado en Moratalaz hace apenas un mes. «Hay que votar a la bondad», añadía, apretando la mano de Rita Maestre, a quien prometía su voto este 28 de mayo. Algo tiene la candidata de Más Madrid –sobre todo desde el ya mítico «Lo va a hacer Rita»– que la ha posicionado no solo como alternativa al Partido Popular en la oposición, sino como líder de esta. Y es que, para la derecha, su presencia le da el remate final al PSOE en la capital, mientras que en la izquierda goza de muy buena aceptación entre los votantes, independientemente de su preferencia de partido. Así lo explica a LA RAZÓN el profesor de Ciencias Políticas Pablo Simón: «Si bien, según las encuestas, Reyes Maroto y Rita Maestre están igualmente aceptadas, el diferencial interesante entre ambas estriba en el grado de conocimiento entre una y la otra, porque solo el 8% de los votantes madrileños no conoce a Rita Maestre, mientras que Reyes Maroto es desconocida para el doble del electorado».

Asimismo, explica que, si bien «Maestre despierta más antipatías en la derecha que en la izquierda, como se podría esperar, tiene unos niveles de simpatía muy parecidos entre los votantes de la izquierda, independientemente del partido al que voten». Esto, para Simón, «es interesante porque nos habla de que claramente está identificada ya como líder de la oposición». El resultado, asevera, lo marcarán los indecisos: «Maestre comparte con el PSOE una franja de indecisos de casi el 40%, y, teniendo en cuenta que Maestre come del caladero socialista de una manera muy eficaz, esto puede ayudar a entender por qué Más Madrid se consolida como segundo partido dentro del Ayuntamiento».

«Ahora mismo, su mayor desafío es mantener la tensión competitiva y esa expectativa en cuanto a alcanzar la alcaldía, pero también mantenerse como primera fuerza de su bloque ideológico», subraya el politólogo Eduardo Bayón. «Parece, por lo que dicen las encuestas, que esto no estaría en peligro, pero sí es necesario que aumente aún más la distancia con el PSOE». Además, Bayón indica que para Maestre «estas son unas elecciones muy importantes», ya que «si bien es cierto que ha sido concejala durante los últimos ocho años, es la primera vez que concurre como cabeza de lista». Ella es, así, «la renovación de liderazgo que se produjo después de Manuela Carmena», y, en ese sentido, «es un momento bastante relevante en el que Maestre está tratando de forjarse una imagen como alcaldesa, con una campaña pensada precisamente para eso y, sobre todo, para mantener activo a su electorado y conseguir trasladar esa expectativa de alcanzar la alcaldía». ¿Sus posibilidades? Manejar bien sus puntos fuertes, que son, precisamente, «todo lo que ha construido en contraposición a Almeida». Es decir: «Es una mujer, joven, de izquierdas y que transmite una mayor frescura». Algo que, tal como señala Gabriela Ortega, directora de Estrategia en la Institución Educativa de Análisis, Liderazgo, Estudios Políticos y Humanismo (ALEPH), aunque «en Madrid no parece haber instalado un ambiente de cambio», sí permite a Maestre ostentar ese papel de líder de la oposición. «En campaña electoral partimos siempre del eje del cambio o la continuidad, ya sea porque accede un nuevo partido al gobierno o porque sigue el mismo», explica. «En este caso, existe una fortaleza de Más Madrid y es que, durante cuatro años, se ha posicionado como oposición comunicando como tal». Algo que, ahora, ante unas elecciones, «le permite presentarse como la alternativa al PP de Almeida en este caso».

Teniendo esto en cuenta, Rita Maestre «se presenta como esa alternativa, lo cual es una ventaja para ella y, a su vez, una amenaza para Reyes Maroto, porque en la histórica dicotomía PP-PSOE se ha metido un partido que gana mucho más peso y que, además, es un partido localista, porque Más Madrid, aunque nace de algo más grande, se presenta solo en Madrid». De hecho, la vinculación a lo local es, precisamente, «uno de los grandes puntos fuertes» de esta candidata. «En Madrid se juega la segunda plaza», asevera Ortega, «porque no hay duda de quién va a gobernar, pero está abierto quién va a ser la alternativa, la oposición», y, para Maestre, «juega a su favor venir de una oposición continua en los últimos años». Además, subraya que «ella, como candidata, tiene algo muy positivo y es el haber estado vinculada a reivindicaciones sociales y al asociacionismo dentro de Madrid».

Aun así, Rita Maestre «no viene del ala más radical de la izquierda, de lo que es el núcleo de Podemos», y tiene, por ello, «un discurso que podría moderar». «Viene del 15 M, pero no de la parte más radical», continúa. «Tiene ahí, entonces, un desafío que está en ver cómo moderar el discurso para poder hacer política», ya que, aunque «al inicio sí que tenía un discurso más radical, de hecho, en las elecciones del 19 sí que se la veía como un perfil mucho más radicalizado, ahora tiene un perfil mucho más moderado con Más Madrid». Y de ahí nace, precisamente, su segundo desafío de aquí en adelante: «Mantenerse en la moderación para ganar no solo el voto de izquierdas sino también el de centro, el de las personas que no están de acuerdo con el PP».