No es sólo en el Bernabéu: los vecinos del Metropolitano también piden medidas contra el ruido

De Cibeles a Neptuno, y de Chamartín a San Blas. Vecinos de los alrededores del Estadio Riyadh Air Metropolitano han pedido medidas al Ayuntamiento de la capital y a las autoridades competentes contra el ruido y el tráfico que se genera durante los eventos que se producen en el recinto deportivo.

Así lo ha manifestado esta semana el portavoz de la Asociación Vecinal Las Musas-Las Rosas, Virgilio Mata, en el Pleno del distrito de San Blas-Canillejas, donde ha señalado que con la llegada del estadio a su zona "ha provocado cambios sociales y de vida" a los vecinos. En concreto, la entidad ha criticado "los sucesos que acontecen" en los alrededores del recinto "cada vez que se realiza un evento" y ha puesto de ejemplo el derbi madrileño entre el Real Madrid y Atlético de Madrid, que tuvo lugar el pasado 12 de marzo. "Durante la hora y media, más el tiempo de prórroga, todos los vecinos tuvimos que soportar gritos, lanzamientos de objetos e insultos. Tenemos una problemática y pedimos soluciones. Nuestras condiciones de vida de los que vinimos a vivir hace 20 años se han alterado totalmente", ha remarcado el portavoz.

Mata ha detallado que muchos vecinos "estaban desbordados" aquel día porque los coches estaban en las aceras "obstaculizando" el paso de carritos de bebé y de personas discapacitadas o "algunos no podían desatascar las entradas y salidas de sus garaje". Asimismo, ha reclamado que se adopten iniciativas para evitar que los residentes no puedan disponer de plazas de aparcamiento, inclusive desde el día anterior al evento, así como salvaguardar "su derecho al descanso" y que se cumpla la ley "ante los numerosos altercados de orden público que se producen".

La concejala-presidenta del distrito, Almudena Maíllo, ha respondido que "entiende perfectamente" la preocupación de los vecinos con el partido del pasado 12 de marzo y ha recordado que "era considerado de riesgo alto", por lo que se tomaron "medidas excepcionales" por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. "No todos los partidos que se celebran en el estadio son considerados como tal. En este caso, se produjeron incidencias en la plaza de Grecia, que está con su confluencia la M-40. Hubo 108 denuncias en materia de tráfico y se retiraron dos vehículos con servicio de grúa en materia de transporte. Además, se realizaron seis inspecciones y se realizaron 17 denuncias", ha explicado. Maíllo ha insistido en que estos partidos de alto riesgo "no son los habituales" en el distrito y ha recalcado que a futuro "todo irá mejorando" en los accesos, que se están trabajando para que la entrada y la salida "sea siempre lo más rápida posible y que no afecte a la vida diaria de los vecinos". "Fue un tema puntual, pero entiendo que para los vecinos no es agradable. Son hechos puntuales que tenemos que tratar como tal y seguiremos reforzando todo el dispositivo para que se altere lo menos posible la convivencia vecinal", ha remarcado la concejala-presidenta.