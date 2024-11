Temor en Moncloa a que Lobato vuelva a presentarse como secretario general del PSOE-M

La comparecencia de hoy del ex secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, en el Tribunal Supremo es vital para valorar qué dimensión puede alcanzar el caso por el que está imputado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Son claves sus explicaciones y, casi más importante, qué dice ese mensaje de la que fuera jefa de gabinete del actual ministro de Transformación Digital, Óscar López, y que él decidió guardar bajo acta notarial.

En su carta de dimisión Lobato no hace ninguna referencia a que no se optara, en cualquier caso, a las primarias y al congreso que celebraran los socialistas madrileños tras el cónclave de este fin de semana en Sevilla. Esto da pie a que en el partido no descarten la opción de que, según avancen los días, empiece a recomponer las piezas y Lobato pueda concurrir al congreso del PSOE-M para enfrentarse al candidato oficial de Moncloa. Sería una jugada parecida a la que hizo en su día Pedro Sánchez y Lobato cuenta con su apoyo entre las militancia y cargos municipales. Aunque nadie se atreve a moverse en público por miedo a las represalias de Moncloa, ahora muchos de los que apoyaban a Lobato han decidido saltar del barco para subirse al del candidato de Moncloa, el ministro Óscar López.

En el PSOE-M no descartan ya nada conscientes de que el hasta ahora el secretario general de los socialistas madrileños «es una persona imprevisible». Todos interpretaron que Lobato iba a luchar por la secretaría general del partido el día que convocó la rueda de prensa en la que todos esperaban su dimisión. Y no fue hasta el día siguiente cuando lo hizo.

Tampoco reveló a nadie, ni siquiera a sus más cercanos, las explicaciones que iba a dar en la rueda de prensa de marras que sus críticos calificaron de «surrealistas». Mientras, ayer mismo, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE constituía la Comisión Gestora para el PSOE de Madrid, tras recibir la dimisión de Juan Lobato, un proceso casi automático.

Se trata de una gestora que incluye a miembros «domesticados» por Ferraz y a la medida del ministro Óscar López o de cualquier otro candidato de Moncloa nombrado por Pedro Sánchez que pueda desembarcar en Madrid para pilotar el postlobatismo. Se trataría, en definitiva, de una Ejecutiva de «sumisos» a Ferraz, según valoran fuentes socialistas.

Entre ellos se encuentran Isaura Leal, como presidenta, a los que se añaden otros nombres, como José Manuel Franco, Fernando Fernández, Tatiana Jiménez y Cristina González.

Isaura Leal está considerada una persona cercana al Presidente del Gobierno y ha tenido varios cargos importantes en el partido, entre los que se incluye la secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso.

Un caso parecido es el de José Manuel Franco, quien siempre ha sido un aliado cercano a Pedro Sánchez. Coordinó su campaña en Madrid durante las Primarias del PSOE, en 2017, que le llevó al liderazgo del partido. Además, ha ocupado numerosos cargos como diputado en la Asamblea de Madrid y en el Congreso, senador, secretario general del PSOE-M, Delegado del Gobierno y presidente del Consejo Superior de Deportes.

Cristina González, por su parte, es una figura destacada del PSOE de Getafe, además de diputada en la Asamblea de Madrid. Es de la cuerda de la alcaldesa de esta ciudad del sur, Sara Hernández y, por extensión, de la del alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, uno de los críticos de Lobato que ha expresado públicamente su descontento con la forma de hacer política del hasta ahora líder de los socialistas madrileños.

La función de la nueva gestora que estará a los mandos del PSOE madrileño será la de garantizar el normal funcionamiento de la organización hasta la celebración del proceso que dé lugar a elección de la secretaría general y la Comisión Ejecutiva Regional en un plazo máximo de 90 días.

El PSOE asegura que así «mantiene su compromiso con los procedimientos democráticos internos y la transparencia en sus procesos organizativos, velando por el correcto funcionamiento de todas sus estructuras territoriales», aseguraba ayer.

El PSOE-M no tardará en contar con un nuevo secretario general en la Comunidad de Madrid. Lobato acordó con la dirección federal del PSOE en Ferraz acelerar las primarias del partido de tal manera que se celebraran durante el período navideño después del Congreso Federal de Sevilla.

El proceso comenzará el 7 de diciembre con la presentación de candidaturas, seguido de la recogida de avales entre el 8 y el 16 de diciembre. La campaña de información está prevista que se celebre el 19 de diciembre y el 10 de enero.

La primera vuelta de las votaciones se celebrará el 11 de enero y, si fuese necesario, una segunda vuelta será el 18 de enero. El Congreso regional del PSOE-M está programado para los días

1 y 2 de febrero. Ahora se espera que sea la candidatura de Óscar López la que se presente en los próximos días.