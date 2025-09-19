Tiroteo en Conde de Casal: atrapan a un ladrón que se fugó en una furgoneta robada

Un tiroteo nocturno, de madrugada, en los alrededores de Conde de Casal, alarmó a los vecinos de la zona. Los disparos los efectuaban agentes de la Policía Nacional contra los neumáticos de una furgoneta que había sido robada horas antes en Vallecas. A partir de ahí -y tras intentar atropellar a los agentes- se iniciaba una fuga hasta Puente de Vallecas, donde finalmente el sospechoso era arrestado. Tiene 47 años, es toxicómano y cuenta con 60 antecedentes policiales.

Agentes de paisano de Policía Nacional efectuaron tres disparos disuasorios a las ruedas del vehículo sustraído pero el delincuente logró huir hasta Puente de Vallecas, donde fue detenido. Precisamente, en ese distrito fue donde el ladrón robó la furgoneta a un repartidor. El geolocalizador del vehículo fue clave para que los agentes pudieron localizarlo y posteriormente detenerlo.