El Rey: «Aún queda tiempo, pero hay mucho por hacer; no podemos fracasar»

El Rey Felipe VI llamó ayer a actuar «con liderazgo» y «con determinación» para hacer frente al cambio climático: «Ninguna frontera puede protegernos de los efectos del cambio climático, no podemos retrasar estas decisiones», ha dicho en un breve discurso durante la recepción que ha ofrecido a los jefes de las delegaciones que han asistido a la COP25 y que ha recogido Ep. «Aún queda tiempo, pero no hay tiempo para vacilar; sí, hay esperanza, pero también hay mucho trabajo que hacer y probablemente corresponderá a varias generaciones culminarlo», afirmó. «No podemos, no debemos fracasar en el objetivo de dotar al mundo de una respuesta multilateral y efectiva y ambiciosa al mayor peligro medioambiental, social y económico que afrontan la raza humana, y el propio planeta», añadió ante 130 invitados a la recepción, en el Salón de Columnas, reservado en el Palacio Real a las ocasiones solemnes.

Los Reyes recibieron el saludo de un centenar de delegados, y posteriormente, de 11 jefes de Estado y 17 jefes de Gobierno, junto a otros invitados como la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin. Con la treintena de mandatarios, empezando por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, fueron posando. Sus Majestades. Felipe VI y Letizia estuvieron especialmente cordiales con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, con el Gran Duque Enrique de Luxemburgo, con Alberto de Mónaco y con el presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri. A la recepción acudieron también tres ministros del Gobierno español en funciones, Margarita Robles (Exteriores y Defensa), Luis Planas (Agricultura y Administraciones Públicas) y Teresa Ribera (Transición Ecológica). Entre los asistentes estuvieron el presidente del PP, Pablo Casado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, así como los presidentes de grandes empresas españolas, entre ellas los del Grupo Sabadell, Iberia, BBVA, Iberdrola, Acciona o Siemens-Gamesa, así como el vicepresidente de Mapfre.