Los perros comprende el lenguaje humano

Los canes tienen la capacidad de reconocer la misma palabra pronunciada por diferentes personas, extrañas para ellos, según una investigación realizada por la Universidad británica de Sussex. Esta habilidad, hasta ahora reservada a humanos, significa una predisposición de los canes a comprender el lenguaje. Lo que estaba claro hasta el momento es que los perros domesticados pueden comprender las órdenes de sus dueños, reconocer voces humanas familiares y saber cómo actuar ante frases conocidas. Para esto hace falta un proceso de adiestramiento en el perro, o un largo periodo de convivencia del animal con su guía hasta que las órdenes, voces o pequeñas frases le son familiares.

La novedad de este estudio, publicado el pasado miércoles en la revista Biology Letters de la Royal Society radica en la percepción que los canes tienen del habla humana y su fonética. El equipo de la Universidad de Sussex realizó el experimento con 70 perros de diferentes razas, a los cuales les pronunciaron varias sílabas, sin sentido para ellos, pronunciadas por personas desconocidas, en concreto 13 hombres y 14 mujeres.

Al observar la reacción de los cánidos a los diferentes sonidos, los investigadores comprobaron que los perros podían reconocer las palabras pronunciadas, es decir que “lograron generalizar los fonemas independientemente de las personas que los pronunciasen”, según explicó uno de los autores de este trabajo, el profesor David Reby.

“Hasta ahora se pensaba que esta capacidad de categorizar palabras, sin entrenamiento previo, estaba reservada para los humanos”, indicó Holly Root-Gutteridge, de la Universidad de Sussex. De hecho en el trabajo, los investigadores señalan que “Nuestros resultados indican que la capacidad de reconocer espontáneamente los mismos fonemas a través de diferentes hablantes, y las señales de identidad a través de las expresiones del habla de hablantes desconocidos, está presente en los perros domésticos y, por lo tanto, no es un rasgo exclusivamente humano”.

El grupo de perros fue filmado reaccionando a grabaciones de hombres y mujeres que decían una variedad de palabras que sonaban de manera similar, como “had”, “hid”, “heard” and “heed”, palabras que no tienen relación alguna con los comandos típicos que se usan para los canes, lo que evitaba que pudieran reaccionar como resultado de cualquier entrenamiento en el hogar. Los perros se grabaron cuando oían a diferentes individuos que pronunciaban la misma palabra, o la misma persona que decía diferentes vocablos.

Según los hallazgos del estudio, los perros pudieron reconocer la misma palabra cuando las pronunciaba diferentes personas y también pudieron distinguir entre diferentes personas por el sonido de su voz. Root-Gutteridge explicó que la capacidad de reconocer los sonidos de las vocales cuando las hablaban diferentes personas se consideraba anteriormente “exclusivamente humana” y que ahora también comparten los perros.

“Queríamos probar si los perros pueden reconocer los mismos fonemas, los pequeños sonidos que forman las palabras, cuando son hablados por diferentes personas, ignorando las diferencias de acento y pronunciación”. En esta investigación, a los perros no les dio ningún premio ni golosina, ni ninguna caricia ante su reacción a la palabra para no influir en los resultados del estudio. "La capacidad de reconocer las palabras de la misma manera cuando las hablan diferentes personas es fundamental para el habla”, matiza la doctora. "Esta investigación muestra que esta capacidad espontánea no es exclusivamente humana y que los perros comparten este talento lingüístico”, sentencia.