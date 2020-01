Decenas de perros están a nombre de una protectora que desapareció hace ocho años

Alrededor de un centenar de perros están dados de alta, por la veterinaria de Molina de Segura investigada por el presunto fraude en los microchip, a nombre de la protectora Pro-Setter que desapareció hace unos ocho años, tal como consta en el registro de Identificación Animal de la Región de Murcia, Siamu.

Según los datos comprobados uno por uno por este periódico, 83 de estos animales fueron registrados por Ana Martínez Ferra el 27 y el 28 de abril de 2016 en el SIAMU, varios años después de que se les implantara el dispositivo de identificación, también por la misma profesional.

El día 27 de abril de 2016, en plena investigación por parte de las autoridades pertinentes, en el registro de animales del Colegio de Veterinarios de Murcia Martínez Ferra dio de alta a un total de 43 canes, 15 de ellos declarados como de la raza setter inglés y 25 como mestizos, pero todos ellos a nombre de una protectora PRO-Setter que desde 2012 había cesado su actividad como entidad de rescate y protección de animales.

Al día siguiente, el 28 de abril, esta misma veterinaria, accedió a servicio electrónico del Siamu y dio de alta a otros 43 perros, también todos a nombre de la organización animalista ya desaparecida. En esta ocasión, 37 fueron inscritos como mestizos, dos como setter, uno como yorkshire terrier, uno como galgo español, uno como bóxer y uno como pastor alemán. Todos también con el microchip implantado años antes por esta profesional.

El registro animal de la Región de Murcia es un registro totalmente privado del Colegio de Veterinarios de la Comunidad, pero es el que rige y la Ley obliga a inscribir a los perros en él. La Comunidad ha creado un Registro Oficial de Identificación Animal, y tiene previsto “rediseñar y mejorar” el registro de identificación animal de la Región en el desarrollo reglamentario de la Ley de Protección de Animales de Compañía cuyo borrador ya está preparado para iniciar su tramitación en este primer semestre de 2020.

En el momento que la Consejería culmine el desarrollo reglamentario de esta Ley la base de datos del Colegio de Veterinarios deberá pasar al registro oficial de la Comunidad, pero antes tendrán que “solventarse” todas las irregularidades detectadas y que ahora están en fase de investigación oficial. Como ha destapado este periódico, el Juzgado de Instrucción de Molina de Segura tiene en marcha una investigación a raíz de las diligencias realizadas por el Seprona, tras detectarse graves irregularidades en el registro de los microchips, como perros registrados en el SIAMU mucho antes de nacer, canes puestos a nombre de protectoras que nunca los vieron, animales dados de alta en la base de datos diez años después de implantarles el microchip, o un aluvión de altas de perros en solo tres días, todo ello en principio por una misma veterinaria, Ana María Martínez Ferra, sobre lo que se centra la investigación judicial.

Según señaló la abogada del Colegio de Veterinarios a LA RAZÓN, en su organismo son habituales las incidencias a la hora de realizar los registros de los chips, y se toman medidas a diario para solventarlas: “Claro que se toman medidas a diario, porque hay problemas de este tipo, de errores de encomendación de microchips en las despensas, de microchips que no se han dado de alta por un millón de cosas, como tú dices por problemas con los microchips, el Colegio a diario tomas cartas en este asunto”, matizó.

También en un comunicado interno que se envió a los colegiados, el presidente del Colegio de Veterinarios, Fulgencio Fernández Buendía, reconoce la existencia de “situaciones complejas” que se han tenido que solventar.

La veterinaria implicada en sus redes sociales ha manifestado que todo es una campaña orquestada contra su persona enfatizando que las informaciones son falsas. “No he sido acusada por ningún fiscal, No he sido juzgada por ningún juez, No he sido condenada por ningún tribunal...”, indicó la veterinaria, pero no hace alusión alguna ni a la investigación realizada por el Seprona o por el Juzgado, ni a los numerosos registros irregulares que este periódico ha publicado.

Los registros se pueden comprobar de forma sencilla en la página siamu.org. Pinchando en “verificar datos de su animal”, se introduce el número de microchip y el DNI del titular y nos devuelve toda la información sobre propietario, perro, veterinario que lo registra y las fechas de nacimiento, implantación y alta del microchip, entre otras.

Microchips registrados a nombre de Pro-Setter

Todos con documento: 73657579:

Del día 27:

981098102019475; 981098104048743; 981098102973066; 981098102681926; 981098102784162; 981098102781363; 981098104048610; 981098102976352; 981098102580301; 981098102576025; 981098102581598; 981098102584878; 981098102575090; 981098102626736; 981098102266929; 981098102188229; 981098104048419; 981098102616047; 981098102317832; 981098102628849; 981098102316603; 981098102313061; 981098104048106; 981098102975261; 981098102976161; 981098102275383; 981098102271966; 981098102311956; 981098102309841; 981098104049227; 981098102269574; 981098102246916; 981098102678713; 981098104048897; 981098102246890; 981098104048025; 981098102973982; 981098102276729; 941000017731452; 981098102975492; 981098102973878; 981098102974614.

Y dados de alta el día 28:

941000016683302; 941000016609664; 941000016609664; 941000016491856; 941000017430004; 941000016553579; 941000016683352; 941000016683303; 941000016683304; 941000016491858; 941000017238004; 941000016491879; 941000016491942; 941000016553558; 941000016553569; 941000016553571; 941000016553591; 941000017429988; 941000017429989; 941000017238252; 941000017204806; 941000016683343; 941000017204810; 941000017731473; 941000016553595; 941000016553602; 941000016553604; 941000016553546; 981098104436500; 941000017652540; 941000017652584; 941000017731409; 941000017238018; 941000017329710; 941000017429897; 941000017237988; 941000017237879; 941000017204875; 941000016683326; 941000017731472; 941000016491876; 941000016491869; 941000017238224;