Vida plena

Trastorno de vinculación en bebés

La hiperactividad, los problemas de sueño o alimentarios tienen diagnósticos distintos que conviene seguir de la mano del médico. Pero no debemos descartar un trastorno que los psicólogos infantiles están identificando como «trastorno de vinculación», o «trastorno del vínculo». De seguridad: Los bebés lloran cuando se ausenta su madre y sonríen cuando vuelve. De evitación: El bebé apenas llora cuando se ausenta la madre y no empatiza cuando regresa. Afectivo ambivalente: La criatura se altera mucho cuando se va la madre, son bebés a los que se suele dedicar atención permanente pero no se conforman y buscan el contacto físico con la madre. Afectivo desorganizado: El bebé se alegra cuando mamá regresa, pero enseguida se muestra temeroso o indiferente.

Té Matcha para controlar el peso

Es el rey de los tés verdes y procede de Japón. Es todo un hallazgo porque ayuda al control de peso, estimulando la combustión de la grasa y la eliminación de líquidos. Procede de las hojas jóvenes de té fresco que se recogen manualmente al comienzo de la primavera. Las hojas se cuecen al vapor, se secan y se muelen.

Açaí el desayuno de moda

El Açaí (pronunciado assai) es un desayuno tradicional en Brasil y ha conquistado Europa en apenas dos años. Las bayas de Açaí se colocan en un bol y se mezclan con trozos cortados de fresas y plátano; se añaden semillas de chía y de lino y coco rayado. Opcionalmente, yogur. El Açaí tienen poder antioxidante, blinda el sistema inmunológico y combate los radicales libres.