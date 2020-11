Viernes negro para el planeta

Los detractores del «black friday» han acuñado la expresión «buy nothing day» (día de no comprar nada) para pedir a las personas comprometidas en la lucha contra el cambio climático que aprovechen tal fecha para reflexionar sobre las consecuencias ambientalmente nefastas del consumo global desmedido y, en particular, del incremento exagerado de los desechos electrónicos, que cada año se acumulan en el mundo en alrededor de 50 toneladas, más que suficientes para cubrir de desperdicios toda la isla de Manhattan.