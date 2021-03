Lava y hace espuma, pero no contamina: así es la cosmética sólida más sostenible

La industria cosmética produce 120.000 millones de envases al año que no reciclamos. Tan solo el 9% del plástico del mundo se recicla. Por no hablar de que la fabricación de estos recipientes es una causa más del agotamiento de las reservas de agua del planeta. Estos datos han hecho saltar las alarmas: acciones rutinarias como ducharse o lavarse el cabello no pueden sumarse a la lista de acciones perjudiciales para el ecosistema. Y así, los consumidores comienzan a tomar medidas y a reclamarlas.

La industria de la belleza ha entendido que el consumo de plástico para la elaboración de envases tiene los días contados. La revolución de la «cosmética verde» ha comenzado. Ahora, las empresas son conscientes de que la sostenibilidad y el uso responsable de recursos tan valiosos como el agua son factores clave para la cosmética del futuro. Fenómenos como el del champú en pastilla y los geles sólidos plantaron la semilla del cambio.

Como su fórmula está hecha a base de productos naturales no llevan parabenos, emulsionantes, siliconas ni sulfatos. Los geles y champús sólidos se presentan, por ello, como la opción más sana a nivel dermatológico y medioambiental, dado que las aguas de lavado no contienen residuos contaminantes para la naturaleza. Tampoco van envasados en plástico ni envueltos con él, por lo que se reduce el embalaje y la huella de carbono. Además, son económicos, duraderos, fáciles de llevar a cualquier parte y están repletos de ingredientes naturales.

Sin embargo, no todos los productos presentados en formato formato sólido son iguales: ni todos cumplen con las normas de la cosmética sostenible, ni todos generan los mismos resultados en el cabello o el cuerpo. Basta con echar un vistazo a la lista de champús de Amazon para darse cuenta que los de la marca Dr. Tree, de la compañía dermofarmacéutica Phergal Laboratorios, son el único champú sólido entre los 20 mejor valorados por los usuarios, que cuenta con el certificado Ecocert de cosmética natural.

La marca (que además se fabrica en España) ha lanzado este 2021 una gama de geles de ducha sólidos en crema que limpian, calman, protegen e hidratan la piel. Están elaborados con ingredientes naturales que les hace ser aptos para pieles sensibles o atópicas, como la manteca de cacao y aceites de arroz, de argán o de jojoba, todos de origen «bio» y veganos. Estas nuevas pastillas se suman a la tendencia de cosmética sólida que la marca Dr. Tree presentaba con sus champús sólidos 2 en 1: que lavan y acondicionan.

Cada una de estas pastillas de gel sólido equivalen a 2 envases de gel líquido de 500 mililitros, lo que también permite ahorrar 14,14 litros de agua en la fabricación del peso del plástico de los botes que contienen los geles tradicionales, según informan desde la marca.

PHERGAL LABORATORIOS LIMPIA LAS PLAYAS DE PLÁSTICOS Y OTROS RESIDUOS

Pero el compromiso de la compañía dermofarmacéutica creadora de la línea de geles sólidos Dr. Tree, no termina en la formulación y el envasado sostenible de sus productos. Phergal Laboratorios se ha sumado al proyecto de Red de Vigilantes Marinos de la asociación Oceánidas, y participará en las diversas limpiezas de playas del litoral español, con el fin de reducir la acumulación de materiales y residuos plásticos que inundan nuestras costas y mitigar así su impacto en la naturaleza. La empresa explica que la meta que persiguen es impulsar la conciencia medioambiental entre sus empleados y consumidores, dentro de su política de Responsabilidad Social Corporativa y su compromiso con el Medio Ambiente.