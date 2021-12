A tiempo de responder

Se nos escapa el 2021 de las manos y, además, Greenpeace celebra 50 años en los que ha estado trabajando para garantizar la salud del Planeta y, por tanto, de las personas. Claramente es momento de hacer balance. Este año hemos recibido un auténtico «código rojo para la humanidad» por parte de la comunidad científica. El aumento de la temperatura media del planeta cada vez es más evidente en nuestras vidas y, por ello, este año han crecido los impactos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la crisis de desigualdades sin que ni los gobiernos nacionales ni la COP26 hayan estado a la altura.

Todos los datos están ahí y no engañan: casi siete millones de viviendas españolas han sufrido daños por el clima en la última década. Y, o actuamos con urgencia, o esto no ha hecho más que empezar. Por otro lado, hemos visto noticias esperanzadoras: 62 países pidiendo la protección global de los océanos, las primeras señales del fin de la era del carbón, el acuerdo de no superar el 1.5ºC de temperatura global o minúsculos atisbos de financiación climática del norte global al sur global, que esperamos que sean una realidad este año que entra.

Pero el foco más importante lo tenemos que poner en las enormes oportunidades que tenemos para hacer que el cuidado del planeta y de las personas pueda ser una realidad más tangible en 2022, empleando los fondos europeos en impulsar proyectos y políticas ecofeministas y justas, que avancen hacia una transformación radical del sistema socioeconómico que pasa por cambios de calado en los sectores energéticos, agroalimentarios, de transporte, etcétera; y en los que la sociedad civil tiene que ser la protagonista. Literalmente: ¡no hay tiempo que perder!